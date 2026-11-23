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Inter, iyi anlamda da kötü anlamda da görkemli ve kibirli. Chivu'nun takımı, yedi büyük günahtan ilkine yeniden kapıldı: Kibir, Atalanta deplasmanında 2 puan kaybetmesine yol açtı. İtalya şampiyonu, tam 3 kez 2 farklı öne geçti: Önce 32. dakikada 0-2, ardından 52. dakikada 1-3 ve 75. dakikada 2-4. Ancak inanılmaz biçimde, Sarri'nin savunmada eksikleri bulunan ve maç boyunca açıkça daha zayıf görünen takımının skoru 4-4'e getirmesine engel olamadı.

Yine de maçı izlemeyenler için aksini düşündürebilecek bir istatistik var: Atalanta'nın 10-6 üstün olduğu kaleyi bulan şutlar. Martinez de Sportiello'nun üç katı kurtarış yaptı (6'ya 2).

Bunun nedenlerini açıklamak o kadar da zor değil. Puan tablosunun ilk 6 sırasındaki takımlar arasında kazanamayan tek ekip olan Inter, oyunun iki yönündeki alışıldık kibrinin bedelini ağır ödüyor: Hücumda, sanki topu sürekli kaleye kadar götürmek istiyormuş gibi gereksiz gösterişli hareketlere başvurarak gole dönüşebilecek birçok fırsatı harcıyor; savunmada ise rakibine fazla imkân tanıyor.

Rakamlar yalan söylemiyor: Inter, Serie A'da yediği 17 golle puan tablosunun üst yarısındaki takımlar arasında en kötü savunmaya sahip. Bu sayı, Lazio'nun yediği gollerin (9) neredeyse iki katı. Inter'in +15'lik averajı da sıralamada sırasıyla 3 ve 1 puan önünde bulunan Lazio'nun (+19) ve Roma'nın (+25) averajlarının gerisinde.

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Panchina d'Oro ödülüne layık görülen Chivu, maçı yönetmekten söz ediyor. Dimarco'yu ve ilk 11'de başlattığı üç orta saha oyuncusunun tamamını oyundan çıkararak bunu yapmaya çalıştı: Calhanoglu'nun zorunlu değişikliğinin ardından Barella ve Mkhitaryan'ı da değiştirdi. Türk oyun kurucu, son 3 sezondaki on üçüncü kas sakatlığını yaşadı. Bu, haziranda bitecek sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin görüşmelerde dikkate alınması gereken bir veri. Zielinski de milli takımda yaşadığı ayak sorunu nedeniyle aksarken, çarşamba akşamı San Siro'da Alman ekibi Stuttgart'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta maçında savunmanın önünde kimin oynayacağını görmek ilginç olacak.

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Sucic'in Jorginho tarzı küçük bir sıçrayışla gole çevirdiği penaltı pozisyonunda Zappacosta'nın oyundan atılmamasına ve Bastoni aleyhine verilen, Kessié'nin gole çevirdiği penaltıya yönelik itirazlara gelince: Inter'in kazanamamasının nedeni hakem değil. Yine de roller tersine dönseydi büyük bir tartışma kopardı. Maresca'ya bir eleştiri yöneltilecekse belki de fazla düdük çaldığı söylenebilir: Böyle olunca futbolcular en küçük sözleşmede yere düşüyor; aksi hâlde ayakta kalırlar ve oyun bundan fayda görürdü.

Kibir günahına dönersek, bunun ilk açıklaması Inter'in göğsünde taşıdığı şampiyonluk arması olabilir. Juventus'un Sarri yönetiminde yeniden İtalya şampiyonu olduğu 2020'den beri hiçbir takım unvanını koruyamadı.

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Ayrıca Premier League gibi daha üst düzey bir ligden gelenlerin kendini üstün görme eğilimi de göz ardı edilmemeli; en azından bıraktıkları izlenim bu. Bu bağlamda Sky Sport'ta "Zio" Bergomi, Spence'i eleştiriyor. Spence'in rakibe hediye ettiği kornerin ardından kullanılan bir başka korner, De Ketelaere'nin skoru 2-3'e getiren golünü doğurdu. Dazn'da ise eski İsviçreli orta saha oyuncusu Behrami, maç öncesinde eski Genoa oyuncusu İngiliz bek Spence'e ("Sanki La La Land'den ya da Hollywood'dan gelmiş gibiydi; kendini yıldız sanıyor ama burada yardımcı oyuncu"), maç sonrasında da vatandaşı Akanji'ye haklı olarak çok sert çıktı: "Sorun şu ki Guardiola'nın Manchester City takımından bu tavrı da beraberinde getiriyor. O takım baskındı, top çevirerek savunma yapıyordu ama Inter başka bir hikâye. Milli takımda da hep aynı tavrı sergiledi; orada hiçbir zaman lider olmadı, karakteri gereği de asla olmayacak. Como galibiyetinden sonra söylediği sözlerde de bunu gördük: Fabregas'ın takımında olağanüstü bir şey görmediğini söylüyor. Sen Inter'sin, kendini Como'yla mı karşılaştırıyorsun? Bunlar tamamen farklı iki süreç. Sahada da görülüyor: Savunmaya sağlamlık katmak için oyuna giriyorsun ama bunun yerine zorlanıyor, adamlarını kaçırıyorsun. Sahip olduğu yeteneklerle nasıl bir futbolcu olmayı hedeflediğini anlamıyorum."

Chivu, zihinsel sorunu sezon başında zaten tespit etmişti. Oyuncularına açık bir mesaj vermiş ("İki farklı geriden gelip birçok kez maçı çevirdik; Como galibiyetini başlangıç noktası almalıyız, bir gün biz de böyle bir geri dönüşe maruz kalacağız") ve Bergamo deplasmanında kulübeden bunu yinelemişti ("Ateşle oynamayalım!"). Ancak belli ki sorunu henüz çözebilmiş değil. Bir çözüm bulunmalı; aksi hâlde Inter yalnızca puan değil, Scudetto'yu da kaybetme riskiyle karşı karşıya. Üstelik Gattuso'nun Lazio'su ve Gasperini'nin Roma'sı, zihinsel gücü başlıca kozlarından biri hâline getiriyor.

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Olumlu örnekler de eksik değil: Premier League'den Serie A'ya doğru tutumla gelenler arasında Napoli'nin İskoç orta saha oyuncusu McTominay ve Roma'nın Hollandalı forveti Malen var. Üstelik Inter'in panzehiri zaten kendi kadrosunda: Sakatlıktan yeni dönen kaptan Lautaro'nun yanı sıra Pio Esposito da var. Nedenini açıklamaya bile gerek yok; konuşmasını dinlemek ve oyununu izlemek yeterli. Mütevazı duruş, yüksek performans; İngilizce söylemek isteyenler için: low profile and high performance. İnanmak için Inter ve İtalya Milli Takımı formasıyla çıktığı son 5 maçta attığı 8 gole bakmak yeterli.