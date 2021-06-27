Inter, Hakimi'nin yerine Hector Bellerin'i transfer etmek istiyor

Inter, Achraf Hakimi’nin gidişiyle oluşacak boşluğu Hector Bellerin ile doldurmayı planlıyor.

Serie A’nın son şampiyonu Inter, Arsenal’ın sağ beki Hector Bellerin için transfer girişimlerine başladı.

Sky Sport Italia’ya göre; Hakimi’nin yerine oyuncu arayışına başlayan Inter, Bellerin’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint Germain ile anlaşan Achraf Hakimi kısa süre içinde Inter’den ayrılacak. Fransız kulübü Hakimi ile el sıkışırken, kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor. PSG’nin Faslı oyuncu için teklifini 70 milyon euro’ya çıkardığı belirtildi.

10 yıldır Arsenal forması giyen Bellerin’in temsilcileri ile Inter kulübü arasında ilk görüşme gerçekleşti. Ancak transferin tamamlanabilmesi için kulüplerin uzlaşmaya varması gerekiyor. Arsenal, Bellerin için 17 milyon sterlin bonservis talep ederken, ekonomik sıkıntılar yaşayan Inter kiralama formülüne sıcak bakıyor.

Profesyonel kariyerinin tamamını Londra'da geçirdi

26 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2011’de Barcelona akademisinden Arsenal altyapısına geçiş yapan Bellerin, 2014’te A takıma yükseldi.

Arsenal formasını 239 kez giyen İspanyol, Londra’da üç kez Federasyon Kupası’nı kaldırdı. 2020/21 sezonunda Premier Lig’de 25 maça çıkan Bellerin, 1 gol, 3 asist üretti.

Haberde Inter’in, Bellerin transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif olarak Chelseali Davide Zappacosta’yı listeye eklediği bilgisi de yer aldı.

PSG, Hakimi savaşını kazandı

Chelsea’nin de ısrarla kadroya katmak istediği Achraf Hakimi tercihini Paris Saint-Germain’den yana kullandı.

Yaptığı çıkışla Inter’in Serie A’da şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olan Hakimi, geçen sezon 45 maçta 7 gol ve 11 asistle oynadı.

İki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen PSG’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

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