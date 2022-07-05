Milli oyuncunun sosyal medyada paylaştığı görüntüler, İtalyan ekibinin hoşuna gitmedi.

Inter sezon öncesi antrenman programı başlayana kadar Hakan Çalhanoğlu'nu sıkı bir şekilde takip etme kararı aldı.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay Tivibu Spor'a verdiği röportajla gündem olmuş ve hocası Simone Inzaghi hakkındaki eleştirileri dikkat çekmişti.

Bu açıklamaların ardından Inter ile ufak bir kriz yaşayan Hakan Çalhanoğlu şimdi ise Türkiye'deki tatil görüntüleriyle İtalyan ekibinin gündeminde.

Inter, Hakan Çalhanoğlu için neden alarma geçti?

Corriere dello Sport'a göre; geçtiğimiz günlerde Instagram Hikaye bölümünde bir yatın çatısından dalış görüntülerini yayınlayan Hakan Çalhanoğlu'nun hareketi Inter'i mutsuz etti.

Inter yöneticileri, sakatlığa yol açabileceğini düşündükleri bu hareketin ardından Hakan Çalhanoğlu'nu sezon öncesi antrenmanları başlayana dek sıkı bir şekilde takibe almaya karar verdi.

İtalyan ekibi yeni sezonu 6 Temmuz'da açacak ancak Çalhanoğlu ekibe önümüzdeki hafta katılacak.

Ayrıca geçtiğimiz ay Tivibu Spor'a konuşan milli oyuncunun teknik direktörü Simone Inzaghi hakkındaki eleştirileri de kulübün hoşuna gitmedi.

Hakan Çalhanoğlu ne söylemişti?

Milli oyuncu, Milan derbisinde Inzaghi'nin değişikliklerini eleştirerek aldıkları mağlubiyette etkisi olduğunu söylemişti:

"75'te 3 değişiklik yaptı hoca. Ben, Barella ve Perisic oyundan çıktık biz. Sonra maç değişti 1-1 ve 2-1'i yedik."

"Orada hocanın da katkısı oldu maçta benim şahsi fikrim. Kendisine de söyledim. Ondan sonraki maç kupada onları yendik."

Bu sözlerin ardından Inter ile ufak bir kriz yaşayan Hakan Çalhanoğlu sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı:

"Bazı sözlerim medya tarafından yanlış anlaşıldı. Harika bir teknik direktör olarak gördüğüm ve benim Inter'e gelmemi çok isteyen, bana güvenen Bay Inzaghi'yi eleştirmedim."

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