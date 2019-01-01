Inter haberleri: Alexis Sanchez 2020 yılına kadar yok!
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Inter'in Manchester United'dan sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, ayak bileğinden ameliyat oldu ve sahalardan üç ay uzak kalacak.
Yıldız oyuncu 12 Ekim Cumartesi günü Şilili'nin Kolombiya ile oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Inter, Alexis Sanchez'in bugün Barselona'da ameliyat olduğunu açıkladı.
Açıklamada "Alexis Sanchez, bugün Barselona'da Dr. Ramon Cugat tarafından sol ayak bileğinden ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Inter, hafta sonu Serie A'da Sassuolo ile karşılaştıktan sonra hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile kozlarını paylaşacak.