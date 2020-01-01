Inter geleneklerinin dışına çıktı: Zikzaklı forma
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Inter
Inter, 2020-21 sezonunda giyeceği formayı resmi twitter hesabından yayınladığı bir videoyla taraftarlarıyla paylaştı.
"Bizim şehirmiz, bizim hayallerimiz, bizim geleceğimiz. Engelleri aşmak için üretildi" ifadeleriyle tanıtılan formada, Inter'in klasik çizgili formasında yapılan bir değişiklik dikkat çekti.
Yeni sezon formasında düz çizgiler yerine zikzaklar tercih edildi.
Forma üreticisi firmanın yaptığı basın açıklamasında kulübün sembolü olan Biscione isimli yılandan ilham alınarak zikzak kullanıldığı belirtildi.