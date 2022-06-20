Premier Lig'de aradığını bulamayan Belçikalı golcü İtalya'ya dönmeye hazırlanırken, Giuseppe Marotta da iddiaları doğruladı.

Serie A ekiplerinden İnter'in futbol direktörü Giuseppe Marotta İtalyan takımının yaz transfer dönemindeki planlamasına ilişkin bilgi verdi.

Henrikh Mkhitaryan'ın transferinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacağını belirten İtalyan futbol adamı, Ajax'tan transfer edilen Kamerun kaleci Andre Onana'nın transferinin ise tamamlandığını söyledi.

Ne söylendi?

Radio Rai'ye konuşan Marotta, Inter'e döneceği iddia edilen Romelu Lukaku'ya ilişkin transfer duyurusunun ise kesinlikle bugün gerçekleşmeyeceğini belirtti:

"Kulübün sürdürülebilir bir mali yapı içerisinde, yarışmacı bir takım olması için elimizden geleni yapıyoruz.

"Lukaku'ya ilişkin açıklama kesinlikle bugün olmayacak. Hedefe ulaşamamaktan korkmadan, bu takımı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Lukaku ile görüştüğümüz doğru ama Chelsea ile yaptığımız görüşmeler bazı zorluklar içeriyor. Hala zamana ihtiyacımız var.

"Maaş limitlerini kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Inter tarihi boyunca güçlü ve rekabetçi bir takım oldu ve şimdi de bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Lautaro Martinez de bu doğrultudaki en önemli oyuncularımızdan biri ve bizim için vazgeçilmez bir unsur. Dolayısıyla onu satmak gibi bir planımız yok.

"Mkhitaryan önümüzdeki birkaç gün içinde Inter'in oyuncusu olacak. Onana çoktan aramıza katıldı. Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde kadromuza katabileceğimiz savunma oyuncularınız inceliyoruz ama yine de önemli olanın bireysel isimler değil takım olgusu olduğunun farkındayız"

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