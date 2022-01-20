Serie A'da üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Inter'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başlarken, futbol direktörü Beppe Marotta'nın Arjantinli yıldız Paolo Dybala'ya olan ilgisi de devam ediyor.

Dybala'nın değerli bir isim olduğunu belirten Marotta, takımının Juve'nin yıldızına olan ilgisini gizlemiyor.

Juventus'un daha önce yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Dybala'dan anlaşılan ücrette indirim istemesi nedeniyle iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girerken, bu fırsatı iyi değerlendiren Inter cephesi, oyuncuyu Palermo'dan Juventus'a transfer eden Marotta aracılığıyla ilgisini açık bir şekilde gösterdi.

Marotta'nın dilinden düşmüyor

Inter'ın İtalya Kupası'nda Empoli ile oynadığı karşılaşma öncesinde Mediaset'e yaptığı açıklamada bu ilgiyi bir kez daha dile getiren Marotta, Dybala'nın kalitesine vurgu yapmaktan çekinmedi:

"Dybala gibi bir oyuncunun sözleşmesinin son aylarına girdiğinde birçok takımdan teklif alması normal.

"Günün sonunda başarısız olsanız bile böyle oyuncuları takıma katmak için son derece hırslı olmanız gerekiyor.

"Yine de hücum hattımızın şu an için oldukça tatmin edici olduğunu belirtmek gerek. Teknik direktörümüz Inzaghi mevcut kadrosunun yeterli olduğuna inanıyor."

Allegri ile ayağa kalktı

Palermo formasıyla adım attığı Serie A'da dokuz sezondur top koşturan Dybala, 95 gole imza attı.

Bu sezon Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesinin ardından yeniden Juventus'un en önemli hücum oyuncularından birine dönüşen 28 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve bu maçlara 11 gol, dört asist sığdırdı.

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