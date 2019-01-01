Inter, Eljif Elmas'a 17 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Son olarak Inter, Eljif için 17 milyon euro'yu gözden çıkarttı.

'nin 19 yaşındaki oyuncusu Eljif Elmas'ın menajeri Gardi, Tutto Mercato'ya konuştu. ekiplerinden 'in, oyuncusuna talip olduğunu söyleyen Gardi, Inter'in yanı sıra ve 'nin de Eljif'i kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

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Inter'in 17 milyon euro'luk bir teklif yaptığını dile getiren Gardi, "En büyük memnuniyetim, çok az insanın tanıdığı bir çocuğa yatırım yapmak ve herkesin gözü önünde büyümesine şahit olmaktı. Eljif'in birden farklı hocayla çalışırken, milli takıma kendini kabul ettirirken, Fenerbahçe tribünlerinin gözdesi olurken ve böylesine zor bir sezonda kendini olgunlaştırırken gördüm. Bana göre Eljif, her yerde oynayabilir. Avrupa'nın büyük takımlarının onunla ilgilenmesi beni şaşırtmıyor, aksine memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Elif, 2018-19 sezonunda toplam 40 resmi maça çıkıp 4 de gol kaydetti.