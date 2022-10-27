Inter efsanesi Materazzi, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kendilerine bırakan ezeli rakipleri Milan'a teşekkür etti

28 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giydi.

Eski Inter defans oyuncusu Marco Materazzi, Milan'a Hakan Çalhanoğlu'nun ezeli rakiplerine katılmasına izin verdiği için teşekkür etti.

28 yaşındaki milli oyuncu, geçen yıl Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter'e katıldı. Dört yıl boyunca kırmızı siyah forma giymişti.

Simone Inzaghi'nin kadrosunun önemli bir parçası oldu, kulüp için toplam 61 maçta 10 gol attı ve 16 asist yaptı.

Ne söylendi?

Inter'in Viktoria Plzen ile oynayacağı maçtan önce InterTV'ye konuşan Materazzi, Hakan Çalhanoğlu ve geçen yıl Milan'dan ayrılmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

“Ona teşekkür etmeliyiz, az konuşan ama işini yapan bir adam.

"Koşuyor, kararlı, mücadele etmekten korkmuyor. Brozovic'in acele etmeden sakince iyileşmesine olanak sağladı. Onun gibi oyuncular hoş karşılanır."

Inter ve Hakan'ın durumu

28 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giydi, iki gol attı ve üç asist yaptı. Orta sahada önemli bir rol oynadı ve Nicolo Barella ve Lautaro Martinez gibi takım arkadaşlarının parlamasını sağladı.

Inter, Viktoria Plzen karşısında kazandıkları galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki yerini ayırtırken, Milan'ın önümüzdeki hafta RB Salzburg karşısında olumlu bir sonuç alması gerekiyor.