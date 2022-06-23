Belçikalı golcü önümüzdeki sezon kiralık olarak eski takımı Inter'in formasını giyecek.

Chelsea'de geçirdiği kötü sezonun ardından İtalya'ya dönmek için tüm şartları zorlayan Romelu Lukaku mutlu haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Lukaku'yu bir yıllığına kiralayan Inter, Chelsea'ye 8 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiltere'de yılda 19.6 milyon euro kazanan Belçikalı yıldız, Inter'e gidebilmek için maaşının %35'ini masada bıraktı. Lukaku, Inter'den yılda 12.6 milyon euro alacak.

Bir yıl önce 113 milyon euro'luk rekor bonservisle kariyerinde ikinci kez Premier Lig'in yolunu tutan 29 yaşındaki santraforu yeniden Serie A'da izleyeceğiz.

Duygusal anlar yaşadı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter ile Chelsea'nin el sıkıştığı haberini avukatı Sebastien Ledure'den alan Lukaku hislerine hakim olmakta zorlandı.

Inter başkanı Steven Zhang'in talepleri nedeniyle hafta başında çıkmaza giren transfer, Salı günü karşılıklı atılan adımlarla çözüme ulaştı.

Bir süredir Ada'dan ayrılma planları yapan Lukaku'nun Nisan ayında Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'yi arayarak transfer için ilk adımı attığı öğrenildi.

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Chelsea'de yine tutunamadı

Geçen yaz Londra ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalayan Lukaku ikinci Chelsea macerasına büyük ümitlerle başlamıştı. Fakat Lukaku'nun Aralık ayında Sky İtalya'ya verdiği röportaj, teknik direktör Thomas Tuchel'le arasının açılmasına neden oldu.

Alman teknik adamın tercih ettiği sistemin kendisine uymadığını söyleyen Lukaku, yaptığı açıklamaların ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Premier Lig'de dört ay boyunca fileleri bulamayan Lukaku sezonu 44 maçta 15 golle tamamladı.

2019-2021 yılları arasında forma giydiği Inter'de 95 maçta 64 gol atan Lukaku, 2020/21 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamış ve ligin en değerli oyuncusu seçilmişti.