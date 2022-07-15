Geçen yaz ikinci kez Stamford Bridge'in yolunu tutan Belçikalı sadece 12 ay sonra soluğu yeniden İtalya'da aldı.

2021'de 113 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku, bu hamlenin bir hata olduğunu ve hep Inter'e dönmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Londra ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel ile taktik konusunda anlaşmazlık yaşayan yıldız forvet 44 maçta yalnızca 15 gol atabildi.

Taraflar arasındaki bağların kısa sürede tamir edilemeyecek derecede zarar görmesi, Chelsea'ye Lukaku'yu kiralık göndermekten başka çare bırakmadı.

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113 milyon euro'ya sattığı Lukaku'yu 8 milyon euro'ya kiralayarak yine şapkadan tavşan çıkardı 🎩 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 1, 2022

Lukaku, Chelsea'ye gittiği için pişman

29 yaşındaki oyuncu ikinci Chelsea macerasının da tıpkı ilki gibi bir hata olduğunu düşünüyor.

Inter'in 2022/23 sezonu formalarının tanıtıldığı etkinlikte konuşan Lukaku, İngiltere günleri hakkında açıkyürekli demeçler verdi.

"Bu sezon kariyerimdeki en büyük sınavı vereceğim. Ayrıldım ve bu bir hataydı."

"Bu formayı yeniden giydiğim için mutluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sezon bizim için harika bir meydan okuma olacak."

"Geçen sezon İngiltere'deyken Inter'in futbol dünyasındaki yerini daha iyi anladım. Kulübün profili uluslararası ölçekte büyüyor, bunda sosyal medya kullanımının da önemli payı var."

"Soyunma odasında, antrenmanlarda ne kadar mutlu olduğumuzu, kucaklaşıp şakalaştığımızı görüyorsunuz."

"Milano muhteşem bir şehir. Londra'ya gittiğimde buradaki dairemi satmadım, çünkü annem sürekli buraya geliyordu ve ben de dönmek istiyordum."

Lukaku için Chelsea defteri kapandı mı?

2011-2014 yılları arasında Chelsea formasıyla 15 maça çıkan ve gol atamayan Lukaku, Premier Lig ekibinde başarılı olabileceğini kanıtlamak için bir kez daha İngiltere'ye yelken açmıştı.

Ancak işler ne saha içinde beklendiği gibi gitti, ne de saha dışında. Şu anda Lukaku ile Chelsea arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş durumda.

Teknik direktör Tuchel buna rağmen Lukaku konusundaki sorular karşısında açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

"Sadece kiralık gittiğini göz önüne alırsak, elbette dönme şansı var."

"Ne kadar yüksek olduğunu bilmiyorum, ama bir ihtimal var.