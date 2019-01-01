Inter, Dortmund'a geçit vermedi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (23 Ekim 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri, bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları E,F,G ve H gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

2-0 Dortmund

Gecenin sonucu en merak edilen maçında Dortmund'u konuk eden Inter, rakibini 2-0 mağlup etti.

İtalyan ekibine üç puanı getiren goller 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva'dan geldi.

Lautaro Martinez, 82. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Inter, bu skorla puanını 4 yaptı ve gruptan çıkma yarışında önemli bir hamle yaptı. Sarı siyahlı ekip 4 puanda kaldı.

İki taraf, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 'da kozlarını paylaşacak.

2-1

G Grubu'nda Lyon'u konuk eden Benfica, rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibinin gollerini 4. dakikada Rafa Silva ve 85. dakikada Pizzi kaydetti. Memphis Depay, 70. dakikada konuk ekibin tek golünü attı.

Benfica bu skorla ilk puanlarını aldı ama son sıradan kurtulamadı. Lyon ise 4 puanda kaldı.

Salzburg 2-3

E Grubu'nda Napoli'yi konuk eden Salzburg rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

İtalyan ekibine üç puanı getiren goller Dries Mertens(2) ve Lorenzo Insigne'den geldi. Salzburg'un genç yıldızı Erling Haland'ın 2 golü Salzburg'a yetmedi.

Puanını 4'e yükselten Napoli, grupta 2. sıraya yerleşti. 3 puanda kalan Salzburg ise grupta 3. basamakta yer aldı.

1-1

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Valencia'yla 1-1 berabere kaldı.

İspanyol ekibinin 63. dakikada Denis Cheryshev ile bulduğu gole uzatma dakikalarında Jonathan Ikone ile cevap veren Lille, gruptaki ilk puanını aldı.

Karşılaşmaya ilk başlayan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 71. dakikada yerini Loic Remy'ye bıraktı.

Bu skorla puanını 6 yapan Valencia, grupta 3. sıraya yerleşti. 3 maç sonunda puansız kalan Lille ise son sıradan kurtulamadı.

Genk 1-4

E Grubu'nda Genk'e konuk olan son şampiyonn Liverpool, fazla zorlanmadan 3-0'lık galibiyete uzandı.

Ada ekibinin gollerini Alex Oxlade-Chamberlain(2), Sadio Mane ve Mohamed Salah kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 88. dakikada Stephen Odey'den geldi.

Bu skorla 6 puana yükselen Liverpool, grupta ikinci sıraya yerleşti. 1 puanda kalan Genk ise son sırada yer aldı.

Slavia Prag 1-2

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag'a konuk olan Barcelona, oldukça zorlandığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

Dev kulübe üç puanı getiren golleri 3. dakikada ve 57. dakikada Peter Olayinka(KK) kaydetti. Jan Boril'in 50. dakikada attığı gol Çekya ekibine yeterli olmadı.

Barcelona, bu skorun ardından 7 puana yükseldi ve grup liderliğine oturdu. 1 puanda kalan Slavia Prag ise F Grubu'nun son sırasına geriledi.

İki ekip, Şampionlar Ligi'nin 4. haftasında Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax'a konuk olan Chelsea, son anlarda bulduğu golle 1-0 galip geldi. Ada ekibine galibiyeti getiren gol 86. dakikada Mitchy Batshuayi'den geldi.

Bu skor aynı zamanda Ajax'ın bu sezon mağlup tamamladığı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

Chelsea, bu skorun ardından puanını 6'ya yükseltti. Bu maça ikide iki yaparak gelen ev sahibi ise 6 puanda kaldı.

İki ekip, Şampiyonlar Ligi'nin 4. maç haftasında Chelsea'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak.

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Leipzig 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Zenit St. Petersburg'u konuk eden Leipzig, 1-0 geri düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Alman ekibine üç puanı getiren goller 49. dakikada Konrad Laimer ve 59. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Yaroslav Rakitskiy'nin 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdiği gol, konuk ekibe yeterli olmadı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Leipzig, puanını 6 yaptı. Bu deplasmana lider gelen Zenit ise 4 puanda kaldı ve koltuğunu kaybetti.