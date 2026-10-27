AC Milan, Ruben Loftus-Cheek'in uyluğundaki yırtık nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek olmasıyla bir ciddi sakatlık darbesi daha aldı. İngiliz orta saha oyuncusu, Inter'e karşı merakla beklenen derbi de dahil olmak üzere birkaç kritik maçta forma giyemeyecek. Bu durum, Ruben Amorim'in kadro seçiminde yaşadığı ve giderek büyüyen sıkıntıları artırdı.

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Milan'a Loftus-Cheek'in sakatlığından büyük darbe

MilanNews'e göre, sağlık kontrollerinde sol uyluğunda kas yırtığı tespit edilen Loftus-Cheek en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. MilanNews'in aktardığına göre İngiliz futbolcunun iç hamstring kası hasar gördü ve iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Loftus-Cheek, sakatlığı pazar günü Serie A'da Udinese'ye karşı alınan 2-0'lık galibiyette yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarının başında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Depar atarken uyluğunun arka kısmında ani bir çekme hissetti. Ardından yapılan taramalar, Milan'ın kısa vadede oyuncudan yararlanamayacağına ilişkin en büyük endişesini doğruladı.

Kritik Inter derbisinde forma giyemeyecek

Sakatlığın zamanlaması, kritik bir maç dönemine giren Milan için büyük bir darbe. Loftus-Cheek, çarşamba günü Bologna'ya karşı oynanacak iç saha lig maçını kesin olarak kaçıracak. Daha da önemlisi, cumartesi günü aynı şehrin takımı Inter'e karşı oynanacak büyük derbide forma giyemeyecek.

Ayrıca Avrupa macerasına da geçici olarak ara vermek zorunda kalacak. İyileşme sürecine başlayan oyuncu, Macaristan ekibi Ferencvaros'a karşı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında da görev alamayacak.

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Amorim'in kadro sıkıntısı büyüyor

Loftus-Cheek'in yokluğu, teknik direktör Amorim'in giderek ağırlaşan sakatlık krizini derinleştiriyor. Milan'ın hocası, kritik maçlar öncesinde A takımdan sekiz oyuncusunu kadroya alamıyor.

Udinese deplasmanını kaçıran Adrien Rabiot, Mario Gila ve Diego Moreira, yaklaşan derbiye yetişmek için zamanla yarışıyor. Dönmeleri hâlinde, eksiklerle mücadele eden kadroya çok ihtiyaç duyulan bir katkı sağlayacaklar. Öte yandan Amorim, öngörülebilir gelecekte birkaç kilit oyuncusundan daha yararlanamayacak. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia ve Alexis Saelemaekers da uzun süreli sorunları nedeniyle şu anda sahalardan uzak.

Ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Sakat oyuncuların sayısı artsa da Milan bu sezon ligdeki başarılı formunu korudu. Inter derbisine 18 puanla ve Serie A'da henüz yenilgi almamış olarak gidecek. Ancak Milan, bu mücadeleden önce çarşamba günü Bologna'yı ağırlarken Serie A'daki yenilmezlik serisini uzatmaya çalışacak.