Lautaro Martinez, Inter'in bir sonraki lig maçında ne pahasına olursa olsun oynamak istiyor. Javier Zanetti'nin açıklamaları da Chivu'nun yarından itibaren iyi haberler alabileceğine işaret ediyor.

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Bir Inter var: Lautaro Martinez ile inatçı, dirençli, mücadeleci ve son derece tehlikeli. Bir de Arjantinli kaptanı olmadan da kuşkusuz galibiyet alabilen ve aynı ölçüde tehlikeli olan, ancak o sahadayken gösterdiği karakterden daha azını ortaya koyan bir Inter var.

Şampiyonlar Ligi'nde Bruges karşısında sonradan mağlubiyetle sonuçlanan maçta yaşadığı sakatlık, Inter'in 10 numarasının uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Ancak bu aranın sonu nihayet görünmüş gibi. Nitekim Lautaro, milli aradan hemen sonra sahaya dönebilmek için çalışıyor ve son saatlerde Cristian Chivu için sevindirici haberler geliyor.

ZANETTI DOĞRULADI - Inter'in eski kaptanı ve başkan yardımcısı Javier Zanetti, Trofeo Galbiati'nin tanıtım etkinliğinde Sky Sport'a konuşarak vatandaşı Lautaro'nun durumuna değindi: "Lautaro, oynayabilecek duruma gelmek için son dönemde gerçekten doktorlarla son testlerini yapıyor. Doktorlar ve ekiple birlikte her zaman çok titiz bir rehabilitasyon süreci geçirdiğini düşünüyorum. Onu ve geri dönme isteğini tanıdığım için şimdiden oynayabilecek durumda olmasını umuyorum"

YARIN TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK MI? - Her şey yolunda giderse Bahia Blanca Boğası, yarın, 17 Kasım 2026 Salı günü Chivu yönetiminde takımın geri kalanıyla antrenman sahasına çıkabilecek. Hemen ağır yüklemelerle başlamayacak, ancak hedef belli: Atalanta karşısında ilk 11'de olmasa bile yedek kulübesinden gelerek en az 30 dakika sahada kalmak.

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INTER'İ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR - Milli aranın ardından Inter'i, kaptanının varlığının büyük önem taşıyacağı yoğun bir maç takvimi bekliyor. Inter, 22 Kasım Pazar günü saat 20.45'te Bergamo'da oynayacağı deplasman maçının yanı sıra, 22 Aralık'a kadar 31 gün içinde dört farklı organizasyonda dokuz maça çıkacak. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Genoa ile oynanacak İtalya Kupası son 16 turu maçı ve 22 Aralık'ta San Siro'da Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupası finali de bu takvimde yer alıyor.