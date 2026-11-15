Inter savunmacısı Manuel Akanji, milli arada yaşadığı sakatlık endişesinin ardından İsviçre kadrosundan ayrıldı. Tecrübeli stoperin, Inter sağlık ekibi tarafından değerlendirilmek üzere derhal İtalya'ya dönmesi bekleniyor.

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Millî takım arası erken sona erdi

Akanji, İsviçre Millî Takımı'nın pazartesi akşamı İskoçya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde kamptan resmen ayrıldı. Fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle savunma oyuncusuna, başlangıçta öngörülenden birkaç gün önce Inter'e dönme izni verildi.

31 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı Slovenya deplasmanında oynanan ve zorlu geçen 0-0'lık maçta 90 dakika sahada kalarak ülkesi adına kilit bir rol üstlenmişti.

Haberi aktaran Sky Sport Italia'ya göre, Akanji'nin millî takım kampından ayrılmasına yönelik karar yalnızca tedbir amacıyla alındı. İskoçya maçında forma giymeyecek olsa da Milano'ya erken dönmesi, kulübünün antrenman tesislerinde ihtiyaç duyduğu toparlanma süresini geçirmesini sağlayacak.

Inter'in kilit oyuncusu

Bu haber, 2026-27 sezonunun ilk aylarında eski Manchester City oyuncusuna büyük ölçüde güvenen Cristian Chivu için bir miktar endişe yaratacak. Akanji, Inter savunmasının neredeyse değişmez ismi hâline geldi ve kulübün tüm kulvarlarda oynadığı 15 resmî maçın 12'sine ilk 11'de başladı.

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İtalya şampiyonu için önemini aldığı süre de gösteriyor: Bu sezon şu ana kadar takımda yalnızca kaleci Josep Martinez ve orta saha oyuncusu Nicolo Barella ondan daha fazla dakika oynadı. Akanji, Inter'in 11 Serie A maçının dokuzuna ve dört Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının üçüne ilk 11'de başladı.

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Gözler Atalanta maçına çevrildi

Mevcut endişeye rağmen Inter cephesinde, Eylül 2025'te kulübe kiralık olarak katılıp Temmuz 2026'da kalıcı transferi gerçekleşen Akanji'nin, Inter'in 22 Kasım'da Atalanta ile karşılaşmak üzere Bergamo'ya gideceği maçta forma giyebileceği konusunda iyimserlik var.

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Inter, deneyimli savunma oyuncusunun tamamen hazır olmasını isteyecek. Inter, Serie A puan tablosunda 28 puanla ikinci sırada ve lider Lazio'nun yalnızca bir puan gerisinde.

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İsviçre etkileyici performansını iyi bir sonuçla tamamlamak istiyor

İsviçre, B Ligi 1. Grup'ta 13 puanla rahat biçimde lider durumda ve ikinci sıradaki Slovenya'nın beş puan önünde. İskoçya maçının sonucundan bağımsız olarak A Ligi'ne yükselmeyi garantileyen İsviçre, Glasgow'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibi karşısında grup mücadelesini iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor.