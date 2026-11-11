Inter’de sakat oyuncuların iyileşme süreleri: İşte her birinin sahalara dönüş tarihi

Inter'de aranın ilk günlerine 'revir' damga vuruyor: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny, John Stones, Curtis Jones ve Aleksandar Stanković. Cristian Chivu, Lautaro, Stones ve Jones gibi önceki sakatlıklarından iyileşmeye çalışanları da Thuram, Bonny ve Stanković gibi yeni sakatlananları da yakından takip ediyor.

LAUTARO

Bruges karşısında evde alınan yenilginin yaşandığı 13 Ekim akşamından bu yana forma giyemeyen Lautaro Martinez'in, sol uyluk fleksör kaslarındaki zorlanmanın ardından iyileşme süreci neredeyse tamamlandı. Chivu'nun 10 numarayı aradan sonraki ilk maç olan 22 Kasım'daki Atalanta karşılaşmasının kadrosuna alması mümkün görünüyor.

THURAM

Gelecek maçlar ATA Serie A 14:45 INT

Thuram, pazar günü Como karşısında kazanılan maçta sağ biseps femoris kasında bir rahatsızlık hissetti. Bu sorun nedeniyle millî takımının önümüzdeki maçlarını, perşembe günü Meazza'da İtalya ile oynayacağı karşılaşma da dahil, kaçıracak. Inter sağlık ekibinin ilk izlenimlerine göre sorun yalnızca kas yorgunluğu gibi görünüyor. Thuram, 22 Kasım'daki Atalanta maçına ya da 25 Kasım'da Stuttgart ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmeye çalışacak. Aksi takdirde onu 28 Kasım'daki Genoa maçında yeniden göreceğimizden oldukça emin olabiliriz.

BONNY

Bonny'nin iyileşme süreci ise daha uzun olacak. Fransız oyuncunun sağ uyluk fleksör kasında lezyon oluştu. Inter-Como maçının son bölümünde sakatlanan Bonny'nin bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçında dönmesi öngörülüyor.

STANKOVIĆ

Stanković'in yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi de uzun zaman alacak. Oyuncu, pazartesi günü Sırbistan millî takımıyla yaptığı antrenmanda kas lezyonu yaşadı. Orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Onun dönüşü için de 13 Aralık'taki Inter-Torino veya 18 Aralık'taki Lecce-Inter maçı hedefleniyor.

STONES VE JONES

Son olarak, iki İngiliz oyuncudan Stones'un aranın hemen ardından, yani 22 Kasım'da yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor. Aynı durum Jones için de geçerli. Jones, Inter'in 8 Ekim'de duyurduğu sağ uyluk adduktor kaslarındaki miyofasiyal zorlanmanın etkilerini neredeyse tamamen atlattı.