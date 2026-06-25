Inter’de Palestra’nın reddi planları değiştiriyor: Yüksek oranlarda tüm gözler Nico Paz’da (3,00), savunmada ise Carvajal öne çıkıyor

Sadece birkaç gün meselesi gibi görünüyordu, son ayrıntıları halletmek için gereken süre kadar; ancakMarco Palestra artık Inter’in oyuncusu olmak üzereydi. Oysa Chelsea’nin ani hamlesi durumu tamamen değiştirdi ve artık eski Atalanta oyuncusu olan İtalyan kanat oyuncusu, Blues’un formasını giymeye hazır hale geldi.

Bu beklenmedik sonuç, Nerazzurri’nin planlarını değiştirdi. Palestra olmadan, yönetim tüm enerjisini (ve parasını) hâlâ Como ile Real Madrid arasında gidip gelen Nico Paz transferine yöneltecek. Arjantinli ofansif orta saha oyuncusunun Milano’ya gelmesi, Sisal ve Snai’de 3,00 oranla bahis konusu; bu transfer, Christian Chivu’nun dörtlü savunmaya geri dönmesine ve taktik düzeninde bir değişikliğe yol açabilir. İşte bu nedenle, takımdan ayrılan Dumfries’in yerine, daha defansif ve büyük deneyime sahip bir bek tercih edilebilir; örneğin, Real Madrid’in eski kaptanı Dani Carvajal, Inter’de 4,50 oranla gösterilirken, Celta Vigo’dan ayrılacak olan bek Oscar Mingueza’nın oranı ise 6,00’a yükseldi. Roma’dan Wesley ise daha karmaşık bir seçenek; özellikleri açısından Palestra’ya daha yakın olan bu Brezilyalı oyuncunun transfer oranı ise bahis tutarının 12,00 katı olarak belirlenmiştir.