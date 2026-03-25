Inter'de kriz: Nerazzurri yine hız kesti, Milan ve Napoli'nin geri dönüşü bahis oranlarında düşüşe neden oldu

Inter artık kazanamıyor. Nerazzurri, Fiorentina karşısında berabere kalırken, Torino ve Cagliari’yi az farkla yenen Milan ve Napoli’nin kendilerine yaklaşmasını izliyor. Şimdi – üç haftada kazanılan iki puanın ardından – Rossoneri ve Azzurri'ye karşı puan farkı sırasıyla 6 ve 7'ye düştü; bu fark azalıyor olsa da bahisçilere göre hala şampiyonluğu getirecek kadar yeterli. 888sport'ta 1,14 ve William Hill'de 1,15 oranla sunulan şampiyonluk, geçen haftaki 1,08'e göre hafif bir artış gösterdi.

Roma'nın frenlenmesinin ardından, yeniden geri dönüşe inanan Milan galibiyete döndü: Maignan ve arkadaşlarının ikinci şampiyonluğu için oran 15'ten 6,50'ye düştü; sadece üç hafta önce 14 puan geride olan ve sansasyonel bir ikinci şampiyonluk peşinde olan Napoli için de oran düştü: Conte'nin oyuncularının üst üste ikinci şampiyonluğu için oran 20'den 10'a düştü.