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Inter, 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasında pazar akşamı oynanan kapanış maçından, acı bir tat bırakan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. New Balance Arena'da Atalanta karşısında üç kez yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamayan Inter, rakibinin her seferinde skoru eşitlemesine engel olamadı.

Maçın ardından Dazn'a konuşan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, belirgin bir hayal kırıklığı içinde karşılaşmayı değerlendirdi.

ÜÇ KEZ İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜK - "Üç kez yakaladığımız iki farklı üstünlüğü koruyamadığımız için üzgünüz. Yapmayı düşünüp yapamadıklarımız, maçı biraz olsun kontrol edemememiz üzücü. Son bölümde elde ettiğimiz üstünlüğü koruyamayınca olgunluk sınavından geçemedik."

DİKKATSİZLİK - "Dikkatsiz ve özensiz davrandık. Atalanta'yı tebrik etmek gerekiyor; bizi zor durumda bıraktılar."

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HEDİYE EDİLEN İKİ PUAN - "İki puanı hediye ettik. Dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlar için zihinsel seviyemizi yüksek tutmalıyız."

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KOLAY YENEN GOLLER - "Pozisyonları ve oyunun hangi anında olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Atalanta'nın ikinci golü, Pepo'nun harika bir kurtarış yaptığı bir önceki kornerle aynı şekilde geldi. Başka pek çok şey de vardı: Herkes topun gerisindeydi, herkes oyunun temposunun altındaydı. Bugün bu açıdan biraz dikkatsizdik."

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ - "Kanatlarda biraz fazla zorlandığımızı hissettim. Bu, biraz dikkatsizlikten, biraz da ikili mücadelelere girmememizden kaynaklandı. Rakip çok kolay orta yapıyordu, merkezdeki orta saha oyuncularımız kanatlara yardıma yetişemiyordu. Sonunda Markus'tan Djed'e yardım etmesini istedim. Birbirimize yardım etmek, boşluk bırakmamak istiyorduk çünkü en küçük hatanın bedelini ödüyorsunuz."

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ÇOK FAZLA GOL YEDİK - "Başka hedefleri olan bir takım için yediğimiz gol sayısı çok fazla. Rotterdam'da ve Como karşısında yaptıklarımızı yeniden yapmalıyız. Hepimiz, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve enerji tasarrufu yapmayı düşünmememiz gerektiğini öğrenmeliyiz."