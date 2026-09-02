Inter'de Ausilio'nun yerine iç çözüm yoluna gidiliyor: Baccin hazır





28 yılın ardından Piero Ausilio ile Inter'in yolları ayrılıyor. Son aylardaki sözleşme yenileme görüşmeleri yeni bir anlaşmayla sonuçlanmadı, bu nedenle yönetici kulübe devam etmek için şartların oluşmadığını bildirdi: sportif direktörün 2027'de sona erecek bir sözleşmesi var, ancak karşılıklı anlaşmayla ayrılık ihtimali gündeme geldi ve yerine geçecek isim de şimdiden Inter bünyesinde bulunuyor.





İÇ ÇÖZÜM- Edinilen bilgilere göre kulüp iç çözüm seçeneğini tercih edebilir ve Ausilio'nun doğal halefi, yıllarca onun sağ kolu olan Dario Baccin. Baccin seçeneği, Inter kulübünden resmi kararlar beklenirken somut bir ihtimal olarak öne çıkıyor.





ANLAŞMA SAĞLANAMADI - Inter, Ausilio'ya 2028'e kadar bir yıl daha önermişti. Ancak Inter yöneticilerinin sözleşmeleri planlama imkanı sağlamak adına 3'er yıllık dönemler halinde yapılıyordu. Anlaşma sağlanamadı; bu durum ekonomik meseleden çok bu noktada düğümlendi.