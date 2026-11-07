İtalya Ligi'nin 11. hafta müsabakaları kapsamında yarın pazar günü oynanacak Como karşılaşmasına hazırlanan Inter Milan, iki takım adına da birçok rekor ve dikkat çekici istatistik barındıran bir maça çıkacak.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre Inter Milan, İtalya Ligi'nde Como karşısında son 11 maçı üst üste kazandı; bu da takımın müsabaka tarihinde tek bir rakibe karşı elde ettiği en uzun üst üste galibiyet serisi.

Ayrıca Inter, Como'nun İtalya Birinci Lig'inde karşısında en çok yenilgi aldığı takım olup toplamda 21 mağlubiyet söz konusu.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Inter Milan karşısında oynadığı 6 maçta hiç galibiyet alamadı; 5 yenilgi yaşarken bir kez berabere kaldı.

Gelecek maçlar INT Serie A 12:00 COM

Inter Milan, 1950 yılında İtalya Ligi'nde kendi sahasında Como karşısında ilk maçını kaybettikten sonra, kendi evinde oynanan sonraki 14 karşılaşmanın tamamını kazandı; ayrıca son 9 maçın 8'inde kalesini gole kapattı.

Müsabaka tarihinde hiçbir takım kendi sahasında tek bir rakibe karşı bundan daha uzun bir üst üste galibiyet serisi elde edemedi; Cagliari karşısında 16 kez kazanan Fiorentina, Triestina karşısında 16 galibiyet alan Lazio ve Cagliari karşısında 15 kez kazanan Milan istisna.

İtalya Ligi'nde 13 galibiyet ve 6 beraberlikle 19 maçlık yenilgisiz bir serinin ardından Inter Milan, son maçını Milan karşısında kaybetti. Nerazzurri, müsabakada Udinese ve Juventus karşısında yenildiği Ağustos ile Eylül 2025 arasındaki dönemden bu yana üst üste iki yenilgi almamıştı.

Inter Milan, bu sezon İtalya Ligi'nde kendi sahasında oynadığı ilk 5 maçta 17 gol kaydetti ve bu maçların tamamını kazandı.

Nerazzurri şu anda müsabakadaki ilk 6 ev sahibi maçını kazanmayı hedefliyor; bu, yalnızca 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954 ve 1979-1980 sezonlarında başarabildiği bir başarı.

Ayrıca Inter, son 60 yılda ligdeki ilk 6 ev sahibi maçında yalnızca iki kez 17'den fazla gol kaydetti; bunlar da 1999-2000 ve 2021-2022 sezonlarında attığı 18'er goldü.

Buna karşılık Como, bu sezon İtalya Ligi'ndeki ilk 10 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 23 puan topladı; böylece Birinci Lig sezonunun bu aşamasında kulüp tarihinde puan açısından yeni bir rekor kırarak önceki en iyi derecesi olan 17 puanı geride bıraktı.

Takım ayrıca 18 gol kaydederek müsabakadaki ilk 10 maçta gol sayısı açısından önceki rekorunu aştı; 1949-1950 ve 1950-1951 sezonlarında 12. haftadan önce bu sayıya ulaşamamıştı.

Como, bu sezon İtalya Ligi'nde deplasmanda oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek sezonun bu aşamasındaki önceki en iyi derecesini geride bıraktı; bu dereceyi 2025-2026 sezonunda yalnızca 2 galibiyetle kaydetmişti.

Inter Milan ve Como, bu sezon İtalya Ligi'nde topu yüksek bölgede ikişer kez 81 kez geri kazandı; bu alanda onların önünde yalnızca 96 top kazanımıyla Roma yer alıyor.

Bununla birlikte Como, bu durumları değerlendirmede tüm rakiplerinden üstün; bunlardan 4 gol kaydetti ki bu, müsabaka takımları arasındaki en yüksek sayı ve yalnızca 2 gol atan Inter Milan'ın elde ettiğinin iki katı.

Como ve Inter Milan, bu sezon İtalya Ligi'nde 10 pastan fazla pas serilerini en çok kaydeden takımlar listesinin başında yer alıyor; ilki 211 seri gerçekleştirirken ikincisi 188 seri yaptı.

İki takım ayrıca oyun kurma aşamasından organize hücumları en çok gerçekleştiren takımlar listesinin de başında; Como 57 hücumla, Inter Milan ise 50 hücumla.

Marcus Thuram üst üste 3 maçta gol attıktan sonra, Inter Milan'ın forveti son iki maçında fileleri havalandıramadı. İtalya Ligi'nde üst üste 5 maç gol atamadığı Şubat ile Mart arasındaki dönemden bu yana, üst üste bu kadar uzun süre gol kaydedememişti.

Thuram, ligde Como karşısında oynadığı 3 maçta 4 gol kaydetti; herhangi bir takıma karşı bundan daha fazla gol atamadı; yalnızca 5 maçta 5 golle Parma ve 5 maçta 7 golle Torino istisna.

Inter Milan, Cagliari ve Milan ile birlikte, Tasos Douvikas'ın İtalya Ligi'nde karşısında 3 maç oynayıp hiç gol veya asist kaydedemediği 3 takımdan biri.

Como'nun forveti gelecek maçta gol atmayı başarırsa, İtalya Ligi'nin son 3 sezonunda hem kendi sahasında hem de deplasmanda çift haneli gol sayısına ulaşan 10. oyuncu olacak.

Yarınki maçta forma giyebilecek 3 oyuncu bu başarıyı daha önce elde etmişti; bunlar Marcus Thuram, Nico Paz ve Lautaro Martinez.