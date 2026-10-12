Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter ile Club Brugge arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 15.00 EST ve 19.00 GMT'de başlayacak.

Serie A lideri Inter'in Şampiyonlar Ligi tecrübesi var

Inter, yeni Serie A sezonuna neredeyse kusursuz bir başlangıç yaparak altı maçın beşini kazandı. Ancak ilginç bir şekilde, geçen sezona uzanan üç maçlık bir Şampiyonlar Ligi mağlubiyet serisi yaşıyor. Inter, bu turnuvada 2023 ve 2025'te ikinci oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Real Madrid'e yenildikten sonra çıktığı üç Serie A maçında 10 gol attı. Ayrıca bu sezon Parma, Udinese, Napoli ve Monza'ya karşı oynadığı dört maçın tamamını kazandı.

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Club Brugge, Inter ile ilk karşılaşmasına hazırlanıyor

Belçika devi Club Brugge, bu Şampiyonlar Ligi sezonuna Aston Villa deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başladı. Yine de tüm kulvarlarda oynadığı son dört deplasman maçının üçünü kazanmış olması, takıma bu yolculuk öncesinde güven veriyor. Club Brugge ayrıca tüm kulvarlardaki son dört maçında 12 gol attı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Formda Inter forveti Marcus Thuram, tüm kulvarlardaki son üç maçında iki gol ve iki asist kaydetti.

Club Brugge, kilit savunma oyuncusu Hugo Siquet olmadan deplasmana gidiyor.

İsviçreli kaleci Yann Sommer, temmuz ayında Inter'den ayrılarak yeni takımına katılmasının ardından bu sezon beş maçta kalesini gole kapattı. Inter'de üç yıl geçirdi ve 139 maça çıktı.

Takım haberleri ve kadrolar

Cristian Chivu, maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Inter de şu aşamada sakatlık veya cezalı oyunculara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Güncellemelerin maç saatine doğru gelmesi bekleniyor.

Club Brugge teknik direktörü Ivan Leko da kadrosunu henüz doğrulamadı. Deplasman ekibinin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçlık dönemde iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu dönemde Lumezzane'ye karşı bir hazırlık maçı da kazandı. Son maçında 3 Ekim'de Lumezzane'yi 2-0 yendi; ancak son resmî maçı, 19 Eylül'de Roma ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Inter bu beş maçta 13 gol atarken 10 gol yedi. Udinese karşısındaki 5-3'lük galibiyet, hem hücumdaki üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi. Bu dönemdeki tek Şampiyonlar Ligi maçında ise Real Madrid'e 2-1 yenildi.

Club Brugge, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında, 20 Eylül'de Genk'i 3-0 yendi; bir önceki hafta ise Royal Antwerp karşısında 3-1 galip geldi. Bu dönemdeki tek Şampiyonlar Ligi maçını 8 Eylül'de Aston Villa'ya 3-2 kaybetti. Beş maçta 10 gol atıp yedi gol yiyen Club Brugge, deplasmanda gol atabilen, hücum odaklı ve açık oynayan bir takım görüntüsü verdi.

İkili rekabet

Inter ile Club Brugge arasında yakın dönemde oynanan maçlara ilişkin ikili rekabet verisi şu anda bulunmuyor. Geçmiş karşılaşmalara dair ek bilgiler maç öncesinde eklenecek.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Club Brugge, Inter'in üç sıra üzerinde yer alıyor. Belçika ekibi 22'nci, Inter ise 25'inci sırada. İki takım da puan tablosunun alt yarısında bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma, tabloda daha güvenli bir konuma gelmek için puana ihtiyaç duyan iki takımın doğrudan mücadelesi olacak.