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Şampiyonlar Ligi
team-logoInter
Giuseppe Meazza
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Inter-Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Şampiyonlar Ligi
Inter - Club Brugge
Inter
Club Brugge

Şampiyonlar Ligi uzun bir millî maç arasının ardından geri dönerken Inter ile Club Brugge arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Giuseppe Meazza

Inter ile Club Brugge arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da saat 15.00 EST ve 19.00 GMT'de başlayacak.

Serie A lideri Inter'in Şampiyonlar Ligi tecrübesi var

Inter, yeni Serie A sezonuna neredeyse kusursuz bir başlangıç yaparak altı maçın beşini kazandı. Ancak ilginç bir şekilde, geçen sezona uzanan üç maçlık bir Şampiyonlar Ligi mağlubiyet serisi yaşıyor. Inter, bu turnuvada 2023 ve 2025'te ikinci oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Real Madrid'e yenildikten sonra çıktığı üç Serie A maçında 10 gol attı. Ayrıca bu sezon Parma, Udinese, Napoli ve Monza'ya karşı oynadığı dört maçın tamamını kazandı.

FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAGetty Images

Club Brugge, Inter ile ilk karşılaşmasına hazırlanıyor

Belçika devi Club Brugge, bu Şampiyonlar Ligi sezonuna Aston Villa deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başladı. Yine de tüm kulvarlarda oynadığı son dört deplasman maçının üçünü kazanmış olması, takıma bu yolculuk öncesinde güven veriyor. Club Brugge ayrıca tüm kulvarlardaki son dört maçında 12 gol attı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Formda Inter forveti Marcus Thuram, tüm kulvarlardaki son üç maçında iki gol ve iki asist kaydetti.
  • Club Brugge, kilit savunma oyuncusu Hugo Siquet olmadan deplasmana gidiyor.
  • İsviçreli kaleci Yann Sommer, temmuz ayında Inter'den ayrılarak yeni takımına katılmasının ardından bu sezon beş maçta kalesini gole kapattı. Inter'de üç yıl geçirdi ve 139 maça çıktı.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Club Brugge Muhtemel kadrolar

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Diziliş
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezB. PavardB. PavardY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoHakan ÇalhanoğluHakan ÇalhanoğluA. StankovicA. StankovicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleH. LeeH. LeeF. PottsF. PottsH. VetlesenH. VetlesenH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
3-5-2
Inter

İlk 11

Club Brugge

Teknik direktör

  • C. Chivu
  • I. Leko

Cristian Chivu, maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Inter de şu aşamada sakatlık veya cezalı oyunculara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Güncellemelerin maç saatine doğru gelmesi bekleniyor.

Club Brugge teknik direktörü Ivan Leko da kadrosunu henüz doğrulamadı. Deplasman ekibinin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

INT

INT - Form

RMA
K2-1
UDI
K5-3
ROM
B2-2
LUM
K2-0
PAR
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
CLB

CLB - Form

LOM
K0-1
AVL
K2-3
ANT
K3-1
GNK
K3-0
RAA
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçlık dönemde iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu dönemde Lumezzane'ye karşı bir hazırlık maçı da kazandı. Son maçında 3 Ekim'de Lumezzane'yi 2-0 yendi; ancak son resmî maçı, 19 Eylül'de Roma ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Inter bu beş maçta 13 gol atarken 10 gol yedi. Udinese karşısındaki 5-3'lük galibiyet, hem hücumdaki üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi. Bu dönemdeki tek Şampiyonlar Ligi maçında ise Real Madrid'e 2-1 yenildi.

Club Brugge, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında, 20 Eylül'de Genk'i 3-0 yendi; bir önceki hafta ise Royal Antwerp karşısında 3-1 galip geldi. Bu dönemdeki tek Şampiyonlar Ligi maçını 8 Eylül'de Aston Villa'ya 3-2 kaybetti. Beş maçta 10 gol atıp yedi gol yiyen Club Brugge, deplasmanda gol atabilen, hücum odaklı ve açık oynayan bir takım görüntüsü verdi.

İkili rekabet

Inter ile Club Brugge arasında yakın dönemde oynanan maçlara ilişkin ikili rekabet verisi şu anda bulunmuyor. Geçmiş karşılaşmalara dair ek bilgiler maç öncesinde eklenecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Club Brugge, Inter'in üç sıra üzerinde yer alıyor. Belçika ekibi 22'nci, Inter ise 25'inci sırada. İki takım da puan tablosunun alt yarısında bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma, tabloda daha güvenli bir konuma gelmek için puana ihtiyaç duyan iki takımın doğrudan mücadelesi olacak.

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