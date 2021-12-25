Inter, Christian Eriksen'i neden serbest bıraktı? Eriksen bundan sonra hangi takımlarda oynayabilir?

Euro 2020'de ölüme yaklaşması, Christian Eriksen'in 2021'de dünyanın en çok aranan sporcularından biri olmasını sağladı ve bu korkutucu olaydan kurtulan Danimarkalı, kendisini 2021'nin son günlerinde bir yol ayrımında buluyor.

Serie A devi Inter tarafından transfer edilen saygın oyun kurucu şimdi futbolunu oynamak için yeni bir yer arıyor, ancak kalp krizi nedeniyle seçenek alanı biraz daraldı.

GOAL, Eriksen'in hangi kulüplerde oynayabileceğini ve neden Inter tarafından serbest bırakıldığını inceliyor.

Inter, Christian Eriksen'i neden serbest bıraktı?

Inter ve Eriksen, Danimarkalı orta saha oyuncusuna kariyerine Serie A dışında başka bir yerde devam etme fırsatı vermek için 2021'in aralık ayında karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaştılar.

Euro 2020'de sahada geçirdiği kalp krizinin ardından Eriksen'in kalbine bir ICD (implante edilebilir kardiyo defibrilatör) takıldı. Ancak İtalya'daki kurallar, profesyonel futbolcuların bu tür ekipmanlarla oynamasını yasaklıyor.

Inter, ekim 2021'de orta saha oyuncusunu profesyonel olarak futbol oynamaya devam edebilmesi için satmaya çalışacaklarını doğruladı ve aralık ayında sözleşmenin feshedildiğini şu açıklama ile duyurdu.

"Inter, Christian Eriksen'in sözleşmesini karşılıklı rıza ile feshetmek için bir anlaşmaya varıldığını doğrulayabilir. Kulüp ve tüm Nerazzurri ailesi, Christian'a geleceği için en iyi dileklerini sunuyor.

"Inter ve Christian şimdi yollarını ayırıyor olsa da, bağ asla kopmayacak. Güzel zamanlar, goller, zaferler, San Siro dışındaki taraftarlarla yapılan Scudetto kutlamaları. Bunların hepsi Nerazzurri tarihinde sonsuza dek kalacak."

Christian Eriksen bundan sonra hangi takımlarda oynayabilir?

Eriksen'in İtalya'da oynamasına izin verilmediğini biliyoruz, bu yüzden başka bir Serie A kulübüne katılması imkansız olacak, ancak Avrupa'nın en iyi liglerinde Danimarkalı için hâlâ seçenekler var.

Yıldız oyuncunun Martin Schoots, ailesel sebepleri öne sürerek MLS, Avustralya Ligi veya Çin Süper Ligi gibi yerlere gitme olasılığını dışladı.

Aralık ayı ortasında Sky Sports'a konuşan Schoots, şunları söyledi:

"Christian'ın geleceğinin nerede olduğunu söylemek için henüz çok erken.

"İtalya'da onlarca yıldır var olan özel düzenlemeler nedeniyle kesin olarak bildiğimiz tek şey İtalya'da olmayacağı ve ailevi nedenlerden dolayı Avrupa dışında başka bir kıtada da olmayacağı.

"Birkaç hafta önce birkaç kulüp bizimle iletişime geçti. Geleceğin ne getireceğini görmeliyiz. Ama parlak görünüyor ve bu en önemli şey."

Ajax potansiyel bir aday olarak lanse edildi ve böyle bir hamle Eriksen'in Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak ün kazandığı kulübe geri dönmesini sağlayacak.

Hollanda'nın devi, ayrıca kalp sorunları olan başka bir oyuncunun, yani Daley Blind'in sağlığını yönetme deneyimine de sahip.

Eriksen'in İngiltere'ye dönmesi mümkün, ancak bu seviyede güvenli bir şekilde rekabet edebilmek için uygunluğunu kanıtlaması gerekecek. Newcastle United, West Ham ve Leicester City, Daily Mirror tarafından potansiyel adaylar olarak yazılan kulüpler arasında.

Tottenham'a geri dönmek de bir olasılık ve bu, onu Inter'e getiren menajer Antonio Conte ile tekrar bir araya gelmesine neden olabilir.

Özellikle Premier Lig kulüplerinden ve Ajax'tan ilgi varsa, pek olası görünmese de Eriksen kariyerini bitirmek için memleketi Danimarka'ya dönebilir. Nitekim eski kulübü OB, antrenman süreci için kapılarını orta saha oyuncusuna açtı.

Christian Eriksen emekli olabilir mi?

Göstergeler Eriksen'in futbolculuk kariyerine devam etmeye hevesli olduğunu gösterse de, tıbbi tavsiyenin kendisi için en iyisi olduğu konusunda uyarması halinde yıldız futbolcunun emekli olmaya zorlanma olasılığı var.

Yukarıda bahsedilen Daley Blind, bir futbolcunun bir ICD ile donatılmışken yüksek düzeyde rekabete devam edebilmesinin olumlu bir örneği, ancak kalp sorunları daha önce bir dizi yüksek profilli oyuncuyu erken emekliliğe sevk etti.

Bunun en dikkat çekici yakın örneği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildikten sonra Barcelona kariyeri kısa sürede biten Sergio Agüero. Benzer şekilde, efsane Real Madrid kalecisi Iker Casillas da 2019'da geçirdiği kalp krizinin ardından 2020'de eldivenlerini attı.

Ancak şimdilik emeklilik Eriksen'in düşüncesinden biraz uzak görünüyor.

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