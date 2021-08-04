Inter, Christian Eriksen'in durumu hakkında açıklama yaptı: Eriksen futbol oynayabilecek mi?

Avrupa Şampiyonası'nda bilinç kaybına uğrayan Christian Eriksen, Danimarkalı doktorların gözetiminde.

Inter, Christian Eriksen'in hem psikolojik ve hem de fiziksel olarak "mükemmel" durumda olduğunu açıkladı.

2021 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi Danimarka ile mücadele veren Christian Eriksen, Finlandinya maçında bilincini kaybederek bir anda yere yığılmıştı.

Euro 2020 ile ilgili merak edilen en büyük konulardan biri Eriksen'in sağlık durumu oldu.

Inter, Eriksen hakkında ne söyledi?

İtalyan devi, Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak Danimarkalı doktorların gözetiminde olduğunu açıkladı:

"Eriksen, psikolojik ve fiziksel olarak mükemmel durumda.

Danimarkalı orta saha oyuncusu, Kopenhag'daki doktorlar tarafından önerilen iyileşme programını takip edecek ve Inter sağlık heyetini, tedavisiyle alakalı sürekli bilgilendirecek."

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Eriksen ritorna al Suning Training Centre 👇 pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

"Inter sağlık personeli de süreç boyunca konuyla ilgili bilgilendirilecek."

Christian Eriksen tekrar futbol oynayabilir mi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran daha önce Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada Eriksen'in durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki farklı rahatsızlık olabilir. Ya kalp damarının ani bir şekilde tıkanması veya yırtılması, ya da kalpte ritim bozukluğunun meydana gelmesi.

"Kalp masajı yaptıklarına göre kalbi durdu. Muhtemelen kalp ritim problemine bağlı olarak bu durum yaşandı. Kalp masajı yapıldı ve kalp yeniden çalıştırıldı."

"Simon Kjaer en kritik müdahaleyi yaptı. Bence Eriksen'in hayatını kurtardı."

Kardiyolog Dr. Scott Murray'ın iddiasına göre ise; kalp sorunu yaşayan bir sporcunun futbol hayatına devam etmesi İtalya'daki yasalara göre yasak:

"Muhtemelen onun için kariyerinin sonu. İtalyanlar, yasalara göre bir kalp anormalliğine sahip olan oyuncunun futbol oynamasını yasaklıyor."

"Bunu 20 yıldan uzun bir süredir uyguluyorlar. Sporda kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 3'ün üzerindeyken yüzde 1'in altına indirdiler."

"Neler olup bittiğini anlamak için sonuçlara ihtiyaç olacak."

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