Serbest oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olan Arjantinli oyuncunun Inter'e transfer olma olasılığı her geçen düşüyor.

Serie A'da yeni sezona Romelu Lukaku takviyesiyle hazırlanan Inter'de Paulo Dybala defteri kapanıyor. Juventus ile olan kontratının sona ermesinin ardından Inter, Milan ve Roma gibi kulüplerin transfer listesine giren Arjantinli yıldızdan şu ana dek olumlu bir cevap alamayan Inter yönetimi, bu transferi beklemeye alırken, sürecin sonucu merakla bekleniyor.

Ne söylendi?

Inter'in geçtiğimiz yıllarda Juventus'ta görev yaptığı dönemde oyuncuyu Juventus'a getiren kişi olan CEO'su Giuseppe Marotta, Dybala'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Dybala bir dizi kaliteli oyuncuyla birlikte şu anda serbest oyuncu statüstünde. Bu yıl kontratını sonlandıran çok sayıda kaliteli oyuncu var. Dybala elbette önemli bir fırsat ama kulübün çıkarlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dybala'yı ne kadar beğendiğimi defalarca dile getirdim ama söz konusu sevgi duyduğum bir oyuncu olsa bile önceliğimiz her zaman Inter'in çıkarları olacak"

Inzaghi'den beş oyuncu vurgusu

Lukaku takviyesiyle birlikte hücum hattı Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Alexis Sanchez, Juan Correa ve Andrea Pinamonti'den oluşan Inter'in hücum hattı oldukça derin görünüyor. Öte yandan teknik direktör Simone Inzaghi takımının hücum rotasyonunu değerlendirirken çift iki hücum oyuncusuyla oynamalarına dikkat çekti. Hücum rotasyonunun beş oyuncudan oluşması gerektiğinin altını çizen Inzaghi, beşinci oyuncunun genç bir isim olması gerektiğini söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Tüm bu gelişmelerin ışığında Dybala'nın Inter'e transfer olma ihtimali azalmış gibi görünürken, Avrupa'daki kariyerinde sadece Palermo ve Juventus forması giyerek, hiç İtalya dışına çıkmayan oyuncunun geleceği de merak uyandırıyor.

Daha fazla okuma