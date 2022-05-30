Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, taraftarlarını Juventus'un yıldızını transfer ederek sevindirmek istiyor.

Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter'in CEO'su Beppe Marotta, Juventus'tan ayrılma kararı alan Paulo Dybala'nın yeni takımının Inter olacağına inandığını söyledi. Takımdan ayrılması beklenen Ivan Perisic'in durumuna da değinen Marotta, bu oyuncunun eski teknik direktörü Antonio Conte ile tekrar çalışmak istediğini söyledi.

İtalya'da bir yardım etkinliğine katılan Marotta, Dybala'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağını bilmediğini ancak bu takımın Inter olmasını arzuladığını söyledi. Inter'in teklifini Dybala'ya sunduğunu ve aceleci olmayacaklarını belirten deneyimli futbol adamı, takımın gelecek sezon da büyük hedeflerin peşinden koşacağının altını çizdi.

Bastoni endişesi

Perisic ile de yeni sözleşme imzalamak istediklerini aktaran Marotta buna rağmen Hırvat oyuncuyu kaybetmelerinde, Perisic'in kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istemesinin etkili rol oynadığını söyledi. Perisic'in kararına saygı duyduklarını ve yeni kariyerinde başarılar dilediklerini belirten Marotta, Robin Gosens'e sahip oldukları için rahat olduklarını belirtti.

Serie A'da 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla noktalayan Inter yaşadığı finansal problemlerden ötürü Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi gibi iki kilit oyuncusunu satmak zorunda kalmıştı. Inter taraftarları benzer bir senaryonun bu yaz da yaşanmasından endişe ederken, yıldız savunmacı Alessandro Bastoni'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle büyük bir endişe duyuyordu.

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