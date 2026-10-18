Inter, Carlos Augusto ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor: İşte ayrıntılar

Inter'in Bologna'daki galibiyetinde belirleyici rol oynayan Carlos Augusto'nun sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Inter, oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaşmak için tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor. İtalya şampiyonunun hedefi, eski Monza oyuncusunun sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak.





Şu anda 2 milyon avronun biraz üzerinde kazanan Carlos Augusto'nun yeni sözleşmeyle birlikte maaşının 4 milyon avroya yaklaşması bekleniyor.









https://tribuna.com/it/news/2026-10-18-inter-pronta-a-blindare-carlos-augusto-fissato-lincontro-per-il-rinnovo-i-dettagli/?utm_source=copy