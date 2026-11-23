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E 20, Hakan Calhanoglu vuruldu ve battı. Bu bir amiral battı oyunu değil; Türk oyun kurucunun yaklaşık 10 yıl önce, 2017 yazında İtalya'ya gelişinden bu yana yaşadığı kas sakatlıklarının bilançosu.

Milan'da geçirdiği 4 sezondaki ilk 3 sakatlığın ardından, pazar akşamı Atalanta deplasmanında yaşadığı sakatlık, Inter formasıyla geçirdiği 17. kas sakatlığı oldu. Bu sakatlıklar nedeniyle toplam 200 gün sahalardan uzak kaldı ve 39 maç kaçırdı.

Durum zamanla ağırlaşıyor. Nitekim son 2 sezonun her birinde yaşadığı 5 sakatlığın ardından bu, geçen eylüldeki addüktör kası rahatsızlığından sonraki ikinci sakatlığı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki saatlerde güncellenmesi bekleniyor. Calhanoglu, sakatlığın tam boyutunu ve buna bağlı olarak iyileşme süresini belirlemek için tetkiklerden geçirilecek. Yine uyluğundaki fleksör kasında bir sorun olduğundan şüpheleniliyor.

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Her hâlükârda 1994'te Almanya'da doğan futbolcu, çarşamba akşamı San Siro'da Alman ekibi Stuttgart'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ise Polonyalı Piotr Zielinski'nin yetişmesini umuyor. Diğer tarafta Angelo Stiller gibi önemli bir orta saha oyuncusu da sahada olmayacak.

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Bu arada UEFA maça Fransız hakem François Letexier'yi atadı. Letexier'nin yardımcıları yurttaşları Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni, dördüncü hakem Romain Lissorgue olacak. VAR'da ise Hollandalı Dennis Higler ve Pol van Boekel görev yapacak.

Calhanoglu'na dönersek, giderek sıklaşan sakatlıkları, bu sezonun sonunda, Haziran 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için yürütülen görüşmeleri de kaçınılmaz olarak etkiliyor.

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Liglere millî maçlar nedeniyle verilen arada Inter yöneticileri, Türk futbolcunun menajeriyle görüştü ve yıllık net 6,5 milyon avroluk mevcut ücretinden daha düşük bir bedelle 2029'a kadar sürecek iki yıllık sözleşme önerdi. Performansına ve takımın sonuçlarına bağlı çeşitli bonusların eklenmesiyle sabit ücret 6 milyon avroya yaklaşabilir. Taraflar şimdi düşünmek için ara verecek, ardından yeniden bir araya gelerek 2027'nin ilk ayları içinde olumlu ya da olumsuz kesin bir karar alacak.

Arka planda, Juventus ve Como'nun ilgisine dair doğrulanmamış iddialardan çok, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi var. İki kulüp, Calhanoglu'nun Inter'den ayrılması hâlinde onu bonservis bedeli ödemeden Türkiye'ye getirmek için transfer yarışına girmeye hazır.