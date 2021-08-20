Inter başkan yardımcısından Jose Mourinho itirafı: Grupta çok aktif!

Serie A'ya Roma teknik direktörü olarak dönen Jose Mourinho, Inter'de kazandığı Şampiyonlar Ligi'yle uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor.

Inter'in efsane futbolcusu ve başkan yardımcısı Javier Zanetti, geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan takımı adına bu sezonun daha zor ve karmaşık geçeceğini söyledi. Teknik direktör Antonio Conte ve takımın yıldızı Romelu Lukaku'nun ayrılığının kendilerini zorlayacağını belirten Zanetti, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi:

Zanetti ne söyledi?

Inter taraftarına karşı her zaman dürüst olacağının altını çizen Arjantinli futbol adamı, zor bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi:

"Bunu belki başkaları yapabilir ama ben yapamam. Inter taraftarına yalan söylemek istemiyorum. Bu sezon oldukça zor ve karmaşık geçecek. Yeni teknik direktörümüz Simone Inzaghi rekabetçi bir takım kuracak. İşi kolay değil ama Inter forması olduğu gibi geçmişte olduğu gibi gelecekte de her şeyimizi vereceğiz"

"Lukaku'nun ayrılmasına elbette ki üzüldük. Bu takıma çok fazla değer kattı. O ve onun yerine aldığımız Edin Dzeko birbirlerinden farklı oyuncular ama Dzeko da kesinlikle önemli bir takviye. Conte takımımızın başına geçtiğinde ona dair hiçbir önyargım yoktu. Onunla birlikteyken nasıl çalıştığını ve tek amacının iyi futbol olduğunu gördüm."

Mourinho itirafı

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Roma'nın başına geçen eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşadıklarına da değinen Zanetti, Portekizli teknik adamın Inter'i Şampiyonlar Ligi'nin zirvesine taşıdığı süreci anlattı:

"2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekibin hala güçlü bir bağı var. Bu takımla bir grubumuz var Jose o gruptaki en aktif kişilerden biri. Hemen her gün mesaj yazıyor. Çok net fikirleri var. 2009'da Manchester United'a elendiğimizde soyunma odasında hepimiz üzgün ve kızgındık.

"Jose herkesin önünde başkan Moratti ile konuşmak istedi. Dört ya da beş oyuncu alınması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızı söyledi. Biraz utanarak birbirimize baktık ama haklıydı. Takım sonraki sezon takviyelerle beraber kupayı kazandı."

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