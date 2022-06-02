Arjantinli futbol adamı Inter'in gelecek sezonki kadro planlamasına dair açıklamalarda bulunurken, Arjantin'in son durumuna da değindi.

Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter'de başkan yardımcısı Javier Zanetti, Juventus ile olan kontratının sonuna gelen ve takımdan ayrılan Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Arjantinli futbol adamı kendisi gibi Arjantinli olan yıldız oyuncuya yönelik bu fırsatı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Dybala'ya övgü

İtalya-Arjantin karşılaşmasının öncesinde konuşan Zanetti hem Dybala'ya olan ilgilerini hem de Arjantin Milli Takımı'nın son durumunu masaya yatırdı:

"Transfer piyasası kısa bir süre sonra açılıyor ve Dybala'yı kadromuza katma fırsatına sahibiz. Tüm olasılıkları değerlendireceğiz. Dybala kesinlikle harika bir oyuncu...

"Arjantin-İtalya maçı benim gibi uzun zamandır İtalya'da bulunan bir Arjantinli için çok özel. Wembley futbol adına tarihi bir mekan ve burada bulunmak çok güzel. Lionel Scaloni takımı devraldığından bu yana Arjantin çok gelişti. Copa America'yı yıllar sonra kazandık ve 35 maçlık bir yenilmeme serisi yakaladık.

"Diğer taraftan İtalya da saygıyı hak ediyor. Dünya Kupası'nı kaçırmayı hak ettiklerini sanmıyorum. Bu herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Arjantin şüphesiz Dünya Kupası'nı kazanmak için oynayacak ama gerçekçi olmak gerekirse orada başka harika takımlar da olacak.

"Yine de Arjantin'in bu rekabette şansının olacağını düşünüyorum."

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