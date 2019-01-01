Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Barcelona zorlu mücadele öncesi topladığı 11 puanla grup liderliğini garantiledi. Yedi puanı bulunan Inter ise aynı puandaki rakibi Dortmund'u geçmek için bu karşılaşmadan iyi bir sonuç almak zorunda.

İki takım arasında Camp Nou'da oynanan ilk maçta Barcelona, Luis Suarez'in attığı iki golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Zorlu karşılaşmada Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

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Inter: Handanovic, Candreva, Godin, Vrij, Skriniar, Biraghi, Vecino, Brozovic, Valero, Martinez, Lukaku.

Barcelona: Stegen, Roberto, Pique, Lenglent, Firpo, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann.

Inter ve Barcelona arasındaki mücadele 10 Aralık Salı saat 23:00'te başlayacak.

Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Inter ile Barcelona arasında İtalya'da oynanan altı maçın dördü berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.

Inter ile oynadığı son 10 resmi maçın sadece birini kaybeden Barcelona (5G 4B), tek yenilgisini Nisan 2010'da deplasmanda aldı (1-3).

Inter, Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde İspanyol ekipleriyle oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmedi (6G 6B).

Inter, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 10 sezonda dokuzuncu kez ikinci tura yükselmek için sahaya çıkıyor.

Barcelona, Nisan 2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste iki deplasman maçı kazanmak için Inter ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 33 maçın sadece birini kaybeden Barcelona (1-3 vs ), son 19 karşılaşmada ise yenilgi almadı (13G 6B).

Bu sezon ve Slavia Prag karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir sezon üç grup maçında suskun kalmadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ikinci grup haftasında Inter filelerine iki gol bırakan Luis Suarez, turnuva tarihinde aynı sezon içinde sadece (2015/16) ve PSG'ye (2014-15) üç gol atabildi.

Barcelona forması giyen , Inter'e karşı sahaya çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol atamadı.