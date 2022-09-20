Arjantinli efsane, Süper Lig'deki İtalyan hocaları ve Türk futbolunu yakından takip ediyor.

Mersin'de kurulan İnter futbol akademisi nedeniyle Türkiye'ye gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Zanetti, akademide eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla antrenman yapan efsane oyuncu, hem çocuklar hem de veliler tarafından çok iyi karşılandı.

Arjantinli eski oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için çocuklar sıraya girdi. Efsane oyuncu, kimseyi kırmadı.

AA

Ne söylendi?

Programın ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan Zanetti, Türkiye’de çalışan İtalyan hocalar Farioli, Montella ve Pirlo’nun tecrübe kazandığını ve onları takip ettiklerini belirtti.

Türkiye liginin önemli bir lig olduğunu vurgulayan Zanetti, Süper ligi de yakından izliyor.

AA

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk’la hala görüştüğünü söyleyen efsane isim, "İnter’de çok güzel anılarımız oldu ve hala görüşüyoruz kendileriyle.

"Türkiye’de başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

Mauro Icardi'yi dünyaya tanıtan Inter'in asbaşkanı Zanetti, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsünün büyük bir kulübe geldiğinin altını çizdi ve ekledi:

"Mauro Icardi büyük bir oyuncu, ama şu an için bir şey söyleyemem, çünkü daha yeni geldi.

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Hakan Çalhanoğlu’ndan çok memnunuz.

"İyi oynuyor. Büyük bir oyuncu ve de çok iyi bir insan."

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