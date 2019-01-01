Inter, Aleksandar Kolarov transferinde Fenerbahçe'ye rakip

Inter, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Romalı Aleksandar Kolarov için yeniden devreye girdi.

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen , 'nin de kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov için yeniden devreye girdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre teknik direktör Antonio Conte, yeni sezonda takımına yerleştirmek istediği sistem için kilit rol oynayacağını düşündüğü Kolarov'u kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Yaz transfer döneminin başından bu yana Kolarov ısrarını sürdüren Fenerbahçe'nin Sırp yıldızın transferini bitirmek üzere olduğu öne sürülüyordu.

33 yaşındaki Kolarov'un 2017 yılında transfer olduğu kulübü ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

Tecrübeli sol bek, 90 kez giydiği Roma formasıyla 12 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi.

Inter ve Roma'nın Dzeko pazarlığı

Forvet transferi için birçok isimle görüşen Inter, Roma'nın bir diğer oyuncusu Edin Dzeko için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Milano'ya gelmeye sıcak bakan tecrübeli golcü için kulübü Roma 20 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Inter'in teklifinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.