Inter, cumartesi Parma’yı zorlanmadan geçti. Christian Chivu’nun ekibi, San Siro’da 3-0 kazanarak geçici olarak Serie A’da liderliğe yükseldi. Hem Roma hem de Lazio bu hafta sonu puan olarak eşitliği sağlayabilir. Alberto Gilardino’nun teknik direktör olarak ilk kez kulübe kenarında yer aldığı Parma ise sadece 17. sırada bulunuyor.

Arjantin’den dönen Lautaro Martínez’in yedek başladığı Inter, öne geçmek için çeyrek saate yakın bir süreye ihtiyaç duydu. Ve bunun öncesinde Parma adına büyük bir hata vardı.

Kaleci Edoardo Corvi, topu Mandela Keita’ya oynadı. Keita topu ayağında fazla tuttu ve ölümcül bir bölgede Petar Susic’e geçildi. Hırvat oyuncu hiç düşünmeden sol ayağıyla sert vurdu ve topu Corvi’nin arkasından ağlara gönderdi: 1-0.

Inter, Parma’nın işini kısa sürede bitirdi ve daha 20. dakika dolmadan skoru 2-0’a getirdi. Diego Carlos, Pio Esposito’nun ayağına bastı ve ardından verilen penaltıyı Hakan Çalhanoğlu, Corvi’nin altından ağlara yolladı.

Milano’da yarım saat dolmadan maçın kararı verildi. Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram’a attığı şık pasla klasını gösterdi. Seçeneklerini değerlendiren Thuram, kendi şansını denedi ve yakın köşeden ağları buldu: 3-0.

İkinci yarı büyük ölçüde kağıt üzerinde tamamlanabilirdi. Parma zararı sınırlı tutmaya çalıştı ve bunda başarılı oldu, Inter ise yoğun fikstürü düşünerek güç tasarrufu yaptı.

Inter’i zorlu bir hafta bekliyor. İlk olarak salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge deplasmanında potansiyel olarak zor bir maç var. Ardından cumartesi günü Serie A’da Bologna deplasmanına çıkacak.



