Inter 3-1 Lazio: Serie A'da yeni lider Lazio engelini üç golle geçen Inter

Milan'ın Spezia deplasmanından puansız ayrılmasının ardından sahaya liderlik koltuğuna oturabilmek için çıkan Antonio Conte'nin öğrencileri 22'nci dakikada Romelu Lukaku'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 45'te bir kez daha sahne alan Belçikalı yıldız farkı ikiye çıkardı.

61'de Gonzalo Escalante'nin golüyle umutlanan konuk takımın umutlarını tüketen golse fazla gecikmedi. 64'te ilk iki golün sahibi Romelu Lukaku'nun pasını iyi değerlendiren Lautaro Martinez, skoru 3-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Inter 22 maç sonunda 50 puana yükselerek ilk sıraya yerleşti. Lazio ise 40 puanla yedinci sırada kaldı. Öte yandan Inter'de attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan Romelu Lukaku kariyerindeki 300'üncü golüne imza atarak önemli bir başarıya imza attı.

300 - Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting.#InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm