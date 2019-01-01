Instagram'da en çok dikkat çeken 10 futbol paylaşımı (7 Ocak 2019)

Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 10 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Steven Gerrard & Jermain Defoe

36 yaşındaki İngiliz golcü Jermain Defoe, İskoç ekibi Rangers'a kiralandı. Defoe, Rangers'ta mili takımdan eski arkadaşı Steven Gerrard'ın öğrencisi olacak. Gerrard, Defoe'den yalnızca 2 yaş büyük.

Libby Copus-Brown'dan muhteşem gol

Avustralya ekibi Newcastle Jets'te forma giyen kadın futbolcu Libby Copus-Brown, muhteşem bir gole imza attı.

Marek Hamsik çıldırmış!

Napoli'nin Slovak yıldızı Marek Hamsik, dondurucu soğukta çırılçıplak kar banyosu yaptı.

Hector Bellerin yine şaşırtmadı

Arsenal'in İspanyol futbolcusu Bellerin, tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bellerin'in tarzı yine futbolunun önüne geçti...

Lionel Messi'li saçlar

Messi sevgisi sınırları aştı. Saçınızın arkası böyle olsun ister miydiniz?

Josef Martinez ve rutin penaltı atışı

Josef Martinez, kendine özgü penaltı atışına bir yenisini daha ekledi.

İnsan insana bunu yapar mı?

Her şey çok şık bir çalımla başlıyor. Ancak çalımı yiyen oyuncu, acıyı başka bir şekilde çıkarıyor...

Form geçici, klas kalıcı: Stiliyan Petrov

Uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen, kanserle verdiği savaş nedeniyle futbolu bırakan Bulgar futbolcu Stiliyan Petrov, bir gösteri maçında şov yaptı.

Bu çalım futbolu bırakma nedeni...

Bazı çalımlar futbolcuyu futboldan soğutur. Tıpkı bunun gibi...

Mertesacker'in unutulmaz videosu

Per Mertesacker, stadyumda bir taraftar tarafından çok ağır trollenmişti. Unutulmaz görüntüler ne zaman ayyuka çıksa ilgi görüyor...