Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (7 Şubat 2019)

Son güncelleme
Yorum()
getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Kim bu oyuncu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guess the player! ❓❔⁉

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Editörün Seçtikleri

Zirve Messi'nin!

6 gün kaldı...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6️⃣ days... The Champiooooooonnsss 🎵🎶

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Poldi & Ibra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👍🦁 "Iki aslan bir aslandan daha iyidir" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 IG: @poldi_official

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Haberin devamı aşağıda

Tanıdık bir manzara...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Only three things in life are certain: ✅ Death ✅ Taxes ✅ Sergio Ramos getting booked

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Kapat