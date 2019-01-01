Şampiyonlar Ligi Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (7 Şubat 2019) Son güncelleme 11:56 11:55 7.02.2019 Yorum() getty Images Şampiyonlar Ligi Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Kim bu oyuncu? Bu gönderiyi Instagram'da gör Guess the player! ❓❔⁉ Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub, 2019, 12:23ös PST ) Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Zirve Messi'nin! Bu gönderiyi Instagram'da gör Zirvenin sahibi uzun yıllar değişmeyecek... Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan 'El Clasico'larda en çok gol atan futbolcular: Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub, 2019, 10:31ös PST ) 6 gün kaldı... Bu gönderiyi Instagram'da gör 6️⃣ days... The Champiooooooonnsss 🎵🎶 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub, 2019, 8:01öö PST ) Poldi & Ibra Bu gönderiyi Instagram'da gör 👍🦁 "Iki aslan bir aslandan daha iyidir" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 IG: @poldi_official Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub, 2019, 10:29öö PST ) Haberin devamı aşağıda Tanıdık bir manzara... Bu gönderiyi Instagram'da gör Only three things in life are certain: ✅ Death ✅ Taxes ✅ Sergio Ramos getting booked Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub, 2019, 1:45ös PST ) Yorum ()