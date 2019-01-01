Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (30 Ocak 2019) 11:38 30.01.2019 Yorum() Getty Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Arsenal - Cardiff City maçı öncesi Emiliano Sala unutulmadı 😞 Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (29 Oca, 2019, 3:16ös PST) Ocak 2018'den beri Süper Lig'de en çok gol atanlar 🚨 Bu gönderiyi Instagram'da gör Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi (29 Oca, 2019, 5:58öö PST)Örümcek ağı 🕸 Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (29 Oca, 2019, 7:35öö PST)Mackolik Haftanın Oyuncusu: Mehmet Ekici 🥇 Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (29 Oca, 2019, 10:26ös PST)Arsenal maçında Cardiff kadrosunda yer alan Emiliano Sala. Saygı. 👏 Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (29 Oca, 2019, 9:57öö PST) Yorum ()