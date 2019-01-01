Transferler

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (30 Ocak 2019)

Yorum()
Getty
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Arsenal - Cardiff City maçı öncesi Emiliano Sala unutulmadı 😞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ocak 2018'den beri Süper Lig'de en çok gol atanlar 🚨

Örümcek ağı 🕸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Mackolik Haftanın Oyuncusu: Mehmet Ekici 🥇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Arsenal maçında Cardiff kadrosunda yer alan Emiliano Sala. Saygı. 👏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Sonraki haber:
2018-19 sezonu ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Sonraki haber:
Premier Lig'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (30 Ocak 2019)
Sonraki haber:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?
Sonraki haber:
Fenerbahçe, 2 isimle kesin olarak anlaştı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 30 Ocak
Sonraki haber:
Galatasaray'a Kongolu savunmacı
Kapat