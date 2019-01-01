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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (29 Ocak 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

OPTA & Goal işbirliğiyle Süper Lig'de haftanın 11'i 📈

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Birtakım taktikler 💯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Minik kızdan futbol resitali 🤹‍♀️

Şaşkınlık... 😳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Feyenoord'un ezeli rakibi Ajax karşısındaki haklı sevinci 🎊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( )

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