Goal Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (29 Ocak 2019) 15:33 29.01.2019 Yorum() instagram Goal Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. OPTA & Goal işbirliğiyle Süper Lig'de haftanın 11'i 📈 Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Oca, 2019, 1:14öö PST ) Birtakım taktikler 💯 Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Oca, 2019, 2:33öö PST )Minik kızdan futbol resitali 🤹♀️ Bu gönderiyi Instagram'da gör Ariana Dos Santos (@arianadossantos10)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Oca, 2019, 1:05ös PST )Şaşkınlık... 😳 Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Oca, 2019, 1:11öö PST )Feyenoord'un ezeli rakibi Ajax karşısındaki haklı sevinci 🎊 Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Oca, 2019, 11:34öö PST ) Yorum ()