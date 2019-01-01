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M. Rashford

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (27 Ocak 2019)

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(C)Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Galatasaray'ın Göztepe karşısında şut haritası

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Aynı Arsenal aynı sakatlık furyası

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Rashford bir şeyler deniyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Olağanüstü çalım

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josh Kirk (@joshkirk80)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yağmurda dans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

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