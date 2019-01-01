M. Rashford Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (27 Ocak 2019) 13:05 27.01.2019 Yorum() (C)Getty Images M. Rashford Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Galatasaray'ın Göztepe karşısında şut haritası Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2019, 10:27öö PST) Aynı Arsenal aynı sakatlık furyası Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2019, 5:59öö PST)Rashford bir şeyler deniyor Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2019, 4:06öö PST)Olağanüstü çalım Bu gönderiyi Instagram'da gör Josh Kirk (@joshkirk80)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 12:12ös PST)Yağmurda dans Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2019, 8:58öö PST) Yorum ()