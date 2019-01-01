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T. Henry

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (26 Ocak 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Ole Gunnar Solskjaer kazanmaya devam ediyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses kimdir?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Futbolculukları teknik direktörlüklerine benzemedi: Henry de onlar arasına katıldı

Yeni meydan okuma

Fatih Terim'in gözü golcü listesinde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

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