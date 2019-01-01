T. Henry Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (26 Ocak 2019) 13:13 26.01.2019 Yorum() Getty Images Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Ole Gunnar Solskjaer kazanmaya devam ediyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (25 Oca, 2019, 2:23ös PST) Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses kimdir? Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (25 Oca, 2019, 6:06öö PST)Futbolculukları teknik direktörlüklerine benzemedi: Henry de onlar arasına katıldı Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi (25 Oca, 2019, 12:57ös PST)Yeni meydan okuma Bu gönderiyi Instagram'da gör Mourad Chafni (@mourad_chafni)'in paylaştığı bir gönderi (25 Oca, 2019, 1:38ös PST)Fatih Terim'in gözü golcü listesinde Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (25 Oca, 2019, 5:30öö PST) Yorum ()