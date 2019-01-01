La Liga Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (25 Ocak 2019) 12:49 25.01.2019 Yorum() (C)FC BARCELONA La Liga Barcelona Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Barcelona'nın en pahalı transferleri Bu gönderiyi Instagram'da gör Barcelona tarihindeki en pahalı transferler! 💰 Frenkie de Jong 5. sıraya yerleşti. Listede Arda Turan da var. Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 10:31ös PST) Frenkie de Jong'un çocukluğu Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 9:23öö PST)Nantes Sala'yı anıyor Bu gönderiyi Instagram'da gör FC Nantes (@fcnantes)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 10:02öö PST)Hatayspor, Başakşehir galibiyetini kutluyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Kenetlendik geliyoruz⚡️ #Hatayspor #haydihepbirliktetribüne Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Hatayspor (@hatayspor)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 4:28öö PST) Haberin devamı aşağıda Hazard Tottenham'ı boş geçmedi Bu gönderiyi Instagram'da gör Full time and now the final, what a night! 👑 🏆 ⚽ #chelseafc #carabaocup Fin de match et maintenant la finale, quelle belle soirée! 👍🏼😉 #CFC Eden Hazard (@hazardeden_10)'in paylaştığı bir gönderi (24 Oca, 2019, 3:28ös PST) Yorum ()