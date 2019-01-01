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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (25 Ocak 2019)

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(C)FC BARCELONA
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Barcelona'nın en pahalı transferleri

Frenkie de Jong'un çocukluğu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Nantes Sala'yı anıyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Nantes (@fcnantes)'in paylaştığı bir gönderi ()

Hatayspor, Başakşehir galibiyetini kutluyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪Kenetlendik geliyoruz⚡️‬ ‪#Hatayspor #haydihepbirliktetribüne‬

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Hatayspor (@hatayspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

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