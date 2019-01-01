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Atlético Madrid

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (23 Ocak 2019)

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Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Diego Costa, Hernandez'le şakalaşıyor

Hernandez'in intikamı gecikmiyor

Boateng'e hoşgeldin karşılaması

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Mackolik haftanın oyuncusu: Henry Onyekuru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( )

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