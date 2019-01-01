Atlético Madrid Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (23 Ocak 2019) Goal Son güncelleme 09:45 09:42 23.01.2019 Yorum() Getty Images Atlético Madrid La Liga Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Diego Costa, Hernandez'le şakalaşıyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Oca, 2019, 5:57öö PST ) Hernandez'in intikamı gecikmiyor Bu gönderiyi Instagram'da gör L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Oca, 2019, 11:17öö PST ) Boateng'e hoşgeldin karşılaması Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Oca, 2019, 1:33ös PST ) Mackolik haftanın oyuncusu: Henry Onyekuru Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Oca, 2019, 7:15öö PST ) Emre Can'ın Chievo'ya karşı attığı gol Bu gönderiyi Instagram'da gör Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Oca, 2019, 2:01öö PST ) Yorum ()