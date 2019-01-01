Galatasaray Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (22 Ocak 2019) Goal 12:09 22.01.2019 Yorum() Getty Galatasaray Süper Lig Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Galatasaray'da yeni bir Hagi yetişiyor Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (21 Oca, 2019, 4:13öö PST) Manchester City 100 gol barajını aşan ilk takım oldu Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (21 Oca, 2019, 12:12öö PST) Köşe başında... Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (21 Oca, 2019, 2:19ös PST) Dorukhan Toköz'ün golü Bu gönderiyi Instagram'da gör Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi (21 Oca, 2019, 2:15öö PST) Takım oyunu Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (21 Oca, 2019, 7:08öö PST) Yorum ()