Canlı Skorlar
Galatasaray

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (22 Ocak 2019)

Yorum()
Getty
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Galatasaray'da yeni bir Hagi yetişiyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Manchester City 100 gol barajını aşan ilk takım oldu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Köşe başında...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Dorukhan Toköz'ün golü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

Takım oyunu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Sonraki haber:
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı ve televizyon yayını
Sonraki haber:
Şok iddia: Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu!
Sonraki haber:
Erzurumspor, Serkan Kurtuluş'u transfer etti
Sonraki haber:
Tetteh, Galatasaray için ücretinde indirime gitti
Sonraki haber:
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e jest
Kapat