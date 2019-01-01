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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (20 Ocak 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Sinan Gümüş 2019'dan memnun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 güzel başladı..⚽️⚽️ 2019 beginnt schön..⚽️⚽️

Sinan Gümüş (@sinanguemues)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Editörün Seçtikleri

Marcus Rashford 150. maçını oynadı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congratulations Marcus Rashford. 1️⃣5️⃣0️⃣ Man Utd appearances!

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Galatasaray'da Marcao'nun ilk maçı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Galatasaray formasıyla ilk resmi maçında çıkan Marcao'nun Ankaragücü karşısındaki performansı. Kalite.

Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cavani evinde 100 golü buldu

Salah 50 gole ulaştı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 goals in just 72 @premierleague games for @mosalah! 🔥 #FootballJOE

FootballJOE (@footballjoe)'in paylaştığı bir gönderi ()

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