Süper Lig Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (20 Ocak 2019) Son güncelleme 11:55 11:44 20.01.2019 Yorum() AA Süper Lig Galatasaray Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Sinan Gümüş 2019'dan memnun Bu gönderiyi Instagram'da gör 2019 güzel başladı..⚽️⚽️ 2019 beginnt schön..⚽️⚽️ Sinan Gümüş (@sinanguemues)'in paylaştığı bir gönderi (19 Oca, 2019, 10:40öö PST) Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Marcus Rashford 150. maçını oynadı Bu gönderiyi Instagram'da gör Congratulations Marcus Rashford. 1️⃣5️⃣0️⃣ Man Utd appearances! Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (19 Oca, 2019, 7:40öö PST) Galatasaray'da Marcao'nun ilk maçı Bu gönderiyi Instagram'da gör 1 - Galatasaray formasıyla ilk resmi maçında çıkan Marcao'nun Ankaragücü karşısındaki performansı. Kalite. Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi (19 Oca, 2019, 10:55öö PST) Cavani evinde 100 golü buldu Bu gönderiyi Instagram'da gör @cavaniofficial21 reaches 💯 goals at the Parc des Princes! Edinson #Cavani a atteint les 💯 buts au #ParcDesPrinces ! . #CavanixPSG #EdinsonCavani #PSGEAG #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football #AllezParis #ICICESTPARIS Paris Saint-Germain (@psg)'in paylaştığı bir gönderi (19 Oca, 2019, 1:33ös PST) Haberin devamı aşağıda Salah 50 gole ulaştı Bu gönderiyi Instagram'da gör 50 goals in just 72 @premierleague games for @mosalah! 🔥 #FootballJOE FootballJOE (@footballjoe)'in paylaştığı bir gönderi (19 Oca, 2019, 10:44öö PST) Yorum ()