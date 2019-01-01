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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (2 Şubat 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Fenerbahçe'nin yeni 'mücevheri': Miha Zajc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Benzema, Real Madrid'in en golcü 6. ismi oldu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Fenerbahçe, bu sezon en yüksek yüzdeyle isabetli pas yaptığı maçı oynadı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

Şanssız?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Draxler yeteneklerini sergiliyor

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