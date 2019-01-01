PSG Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (2 Şubat 2019) 12:39 2.02.2019 Yorum() PSG Ligue 1 Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Fenerbahçe'nin yeni 'mücevheri': Miha Zajc Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 4:21öö PST) Benzema, Real Madrid'in en golcü 6. ismi oldu Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 2:21ös PST)Fenerbahçe, bu sezon en yüksek yüzdeyle isabetli pas yaptığı maçı oynadı Bu gönderiyi Instagram'da gör Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 11:35öö PST)Şanssız? Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 3:31ös PST)Draxler yeteneklerini sergiliyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 1:54ös PST) Yorum ()