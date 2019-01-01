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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (19 Ocak 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Mbappe idmanda eğleniyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kylian Mbappé (@k.mbappe)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Pjanic'in oğlundan Moise Kean sevinci

Abdulkadir, minik hayranıyla bir araya geldi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabzonspor (@trabzonspor)'in paylaştığı bir gönderi ( )

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Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( )

Varis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ( )

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