İstanbul Başakşehir Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (19 Ocak 2019) Goal Son güncelleme 13:24 13:06 19.01.2019 Yorum() AA İstanbul Başakşehir Guingamp Juventus Chievo Trabzonspor Serie A Ligue 1 Süper Lig PSG Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Mbappe idmanda eğleniyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Kylian Mbappé (@k.mbappe)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Oca, 2019, 10:03öö PST ) Pjanic'in oğlundan Moise Kean sevinci Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Oca, 2019, 2:51ös PST ) Abdulkadir, minik hayranıyla bir araya geldi Bu gönderiyi Instagram'da gör Trabzonspor (@trabzonspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Oca, 2019, 2:19öö PST ) Haberin devamı aşağıda Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Sizce tarihin en iyi 10 numarası kim? Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Oca, 2019, 11:25ös PST ) Varis Bu gönderiyi Instagram'da gör Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Oca, 2019, 12:48öö PST ) Yorum ()