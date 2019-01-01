Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (18 Ocak 2019) Goal Son güncelleme 16:12 16:01 18.01.2019 Yorum() (C) Getty Images Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. #10YearChallenge'a bir de böyle bakın Bu gönderiyi Instagram'da gör A lot can happen in 10 years 👀 #10yearchallenge Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (17 Oca, 2019, 10:15öö PST) Mata / Atam Bu gönderiyi Instagram'da gör 🇹🇷 Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (17 Oca, 2019, 9:26öö PST) Ozan Kabak'ın duygusal vedası Bu gönderiyi Instagram'da gör "Galatasaray'ın evladı" sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım... @galatasaray Ozan Kabak (@ozankabak4)'in paylaştığı bir gönderi (17 Oca, 2019, 7:09öö PST) Yaramaz çocuk Balotelli görev başında Bu gönderiyi Instagram'da gör You v who? 😂 . 🎥: @mb459 SPORF (@sporf)'in paylaştığı bir gönderi (17 Oca, 2019, 11:16öö PST) Haberin devamı aşağıda Kimse bu kadarını tahmin etmiyordu Bu gönderiyi Instagram'da gör ⚽️🔥🙌😂 #headshot #lol Credits:@betoaltoe,@quejogada Football Soccer Futbol (@rldesignz)'in paylaştığı bir gönderi (17 Oca, 2019, 8:45öö PST) Yorum ()