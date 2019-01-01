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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (18 Ocak 2019)

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(C) Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

#10YearChallenge'a bir de böyle bakın

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lot can happen in 10 years 👀 #10yearchallenge

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Mata / Atam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇹🇷

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Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

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"Galatasaray'ın evladı" sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım... @galatasaray

Ozan Kabak (@ozankabak4)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yaramaz çocuk Balotelli görev başında

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You v who? 😂 . 🎥: @mb459

SPORF (@sporf)'in paylaştığı bir gönderi ()

Haberin devamı aşağıda

Kimse bu kadarını tahmin etmiyordu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽️🔥🙌😂 #headshot #lol Credits:@betoaltoe,@quejogada

Football Soccer Futbol (@rldesignz)'in paylaştığı bir gönderi ()

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