La Liga Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (17 Şubat 2019) Goal Son güncelleme 13:16 13:16 17.02.2019 Yorum() David Ramos La Liga Barcelona Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Griezmann kalp kırdı Bu gönderiyi Instagram'da gör Antoine Griezmann breaks Rayo Vallecano hearts again. 💔 Relentless. Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (16 Şub, 2019, 9:23öö PST) Editörün Seçtikleri Altın Ayakkabı 2018-19: Mbaye Diagne kaçıncı sırada? Avrupa'nın en çok maaş alan futbolcuları (2019) Türkiye'de ve Avrupa'da gol krallığı yarışı Transferinden en çok kâr edilen futbolcular Messi için sıradan bir sezon Bu gönderiyi Instagram'da gör 🔥 En iyisi mi? Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (16 Şub, 2019, 11:26ös PST) Duygusal geri dönüş! Bu gönderiyi Instagram'da gör 6 seneden fazla bir zaman sonra kendimi yeniden Fenerbahçe ailesinin bir üyesi olarak hissettim. Başkan Ali Koç ve bütün kulübe ağırlamaları için teşekkür ederim. Duygusal geri dönüş! alexdesouza (@alexcfc10)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 12:02ös PST) Piatek golleri kutluyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Incredibile partita , 3 punti molto importanti . Bravi ragazzi ❤️🖤⚽️🔫 #atalantamilan #seriea #grande #partita #adidasfootball #forza #diavolo #kp19 Krzysztof Piątek (@pjona_9)'in paylaştığı bir gönderi (16 Şub, 2019, 2:39ös PST) Adam olacak çocuk? Bu gönderiyi Instagram'da gör Very happy with the win against a tough team and especially with the goals 🙌🏼 Onto the quarter finals now. Get in there 💙🎯 Phil Foden (@philfoden)'in paylaştığı bir gönderi (16 Şub, 2019, 1:01ös PST) Yorum ()