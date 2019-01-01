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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (17 Şubat 2019)

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David Ramos
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Griezmann kalp kırdı

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine Griezmann breaks Rayo Vallecano hearts again. 💔 Relentless.

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Messi için sıradan bir sezon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥 En iyisi mi?

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Duygusal geri dönüş!

Piatek golleri kutluyor

 

Adam olacak çocuk?

 

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