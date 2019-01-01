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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (16 Şubat 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Ronaldo'dan Dybala sevinci

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadio Mane isn't the only one who copies celebrations 😉

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Editörün Seçtikleri

Belki bir gün?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alâmet?

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Beşiktaş seriyi taraftarıyla kutladı

Neymar meydan okudu!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque a vida é para os guerreiros, nada me enfraquece! ⚔️ 📸 @gilcebola

EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)'in paylaştığı bir gönderi ()

Chelsea United'ı bekliyor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Three days to go... 🔵🔴 #FACup #CFC #Chelsea #Hustle @toniruediger

Chelsea FC (@chelseafc)'in paylaştığı bir gönderi ()

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