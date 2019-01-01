Süper Lig Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (16 Şubat 2019) Goal Son güncelleme 12:21 12:13 16.02.2019 Yorum() Getty Süper Lig Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Ronaldo'dan Dybala sevinci Bu gönderiyi Instagram'da gör Sadio Mane isn't the only one who copies celebrations 😉 Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 12:15ös PST) Editörün Seçtikleri Altın Ayakkabı 2018-19: Mbaye Diagne kaçıncı sırada? Avrupa'nın en çok maaş alan futbolcuları (2019) Türkiye'de ve Avrupa'da gol krallığı yarışı Transferinden en çok kâr edilen futbolcular Belki bir gün? Bu gönderiyi Instagram'da gör Alâmet? Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 10:09öö PST) Beşiktaş seriyi taraftarıyla kutladı Bu gönderiyi Instagram'da gör E.Y. Malatyaspor maçından sonra futbolcularımız, galibiyetin sevincini taraftarlarımızla paylaştı. 🗣🏃🏻♂💪 Beşiktaş JK 🏆 (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 12:00ös PST) Neymar meydan okudu! Bu gönderiyi Instagram'da gör Porque a vida é para os guerreiros, nada me enfraquece! ⚔️ 📸 @gilcebola EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 11:05öö PST) Chelsea United'ı bekliyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Three days to go... 🔵🔴 #FACup #CFC #Chelsea #Hustle @toniruediger Chelsea FC (@chelseafc)'in paylaştığı bir gönderi (15 Şub, 2019, 3:01ös PST) Yorum ()